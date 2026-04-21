Una radio holandesa localiza en el Mediterráneo un buque de guerra de 500 millones con un aparato bluetooth de 5 euros

La seguridad de los medios y las instalaciones militares ha sido una prioridad para todos los países desde tiempos inmemoriales. Para ello se ha ido desarrollando tecnología de todo tipo desde hace siglos. Pero la realidad es que ninguno de esos sistemas estaba preparado para combatir contra un elemento no planificado: la aparición de todo tipo de aparatos conectados de uso individual que los militares usan sin tener en cuenta que puede afectar a la seguridad.

Los casos más llamativos han girado en torno a la aplicación deportiva Strava. En 2018 ocasionó un enorme escándalo en Estados Unidos después de que permitiese identificar las bases militares en zonas críticas como Afganistán, Irak o Siria. Más recientemente en Francia permitió localizar la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo Oriental durante su actual despliegue de apoyo a Chipre.

Ahora el escándalo ha saltado en Países Bajos. La emisora pública Omroep Gelderland ha podido localizar una de las fragatas insignia de la Armada neerlandesa, la F805 HNLMS Evertsen, cuyo coste de fabricación rondó los 500 millones, con un aparato bluetooth de 5 euros. El buque está en estos momentos en el Mediterráneo Oriental formando parte del grupo de combate del portaaviones francés Charles de Gaulle, como la fragata española F104 Méndez Núñez.

Según ha informado la emisora, en primer lugar se compró un dispositivo bluetooth localizador, que habitualmente se utiliza, por ejemplo, para no perder llaves o recuperarlas fácilmente cuando no se sabe dónde se han dejado. Un aparato que se compra fácilmente por internet o tiendas de electrónica o grandes superficies y que no vale ni 5 euros. Además, trae consigo una aplicación para teléfono móvil que permite detectar dónde se encuentra el llavero localizador.

A continuación, se compró un sobre y un par de sellos y se siguieron las instrucciones públicas del servicio postal del Ministerio de Defensa neerlandés -que permite a los militares y familiares mantenerse en contacto- para enviar el sobre con el dispositivo al buque. Pese a que el departamento público dice que escanea con rayos X todos los sobres que se envían a las instalaciones militares, este sobre no llamó la atención de los encargados de revisar los envíos.

La aplicación asociada al dispositivo permitió ir siguiendo el recorrido del paquete. Del centro de clasificación fue a la base naval de Den Helder. De allí, al aeropuerto de Eindhoven, donde fue en un avión de carga hasta el aeropuerto de la isla griega de Creta y, de allí, hasta el puerto de Heraclión. La emisora de radio pudo entonces comprobar, a través de webcam gratuitas del puerto, que el F805 HNLMS Evertsen descansaba en el muelle en ese momento.

A través de esas webcam, tras el aviso de la aplicación, pudieron ver cómo la fragata zarpó del puerto con rumbo oeste, navegando a lo largo de la costa de Creta rumbo a Chipre. En unas 24 horas se encontraba ya en las cercanías de Chipre y fue ahí donde el sistema de seguimiento se desconectó y no pudo volver a conectarse. No pudieron comprobar si la fragata holandesa había llegado ya a la altura del grupo de combate del Charles de Gaulle.