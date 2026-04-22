El personal civil de Defensa se concentra en toda España para exigir a Robles un aumento salarial de 300 euros

El personal civil del Ministerio de Defensa ha salido este miércoles a la calle en distintos puntos de España para reclamar una subida salarial de 300 euros mensuales. Las concentraciones, convocadas por varias organizaciones sindicales, se han desarrollado de forma simultánea en casi un centenar de centros de trabajo, evidenciando un malestar creciente entre los trabajadores que denuncian años de pérdida de poder adquisitivo.

Los convocantes sostienen que existe una clara discriminación respecto al personal militar, que sí ha recibido incrementos retributivos en los últimos meses. Según denuncian, estas mejoras han sido aplicadas de forma selectiva, dejando fuera a miles de empleados civiles que desempeñan funciones esenciales dentro de la estructura del Ministerio. La protesta busca visibilizar esta diferencia y presionar para una equiparación efectiva.

La reivindicación central pasa por la implantación de un complemento salarial de 300 euros que sea lineal, consolidable y aplicable a todo el personal, sin distinción de categorías o regímenes laborales. Los sindicatos rechazan fórmulas parciales o temporales y advierten de que cualquier medida que no cumpla estos criterios solo servirá para perpetuar desigualdades internas y aumentar el descontento.

Desde las organizaciones convocantes se critica también la falta de voluntad negociadora por parte del departamento que dirige Margarita Robles. Aseguran que las propuestas trasladadas hasta ahora son insuficientes y, en algunos casos, buscan dividir a la plantilla mediante complementos no homogéneos. Insisten en la necesidad de abrir una negociación global que aborde de manera integral la situación retributiva.

El argumento económico es otro de los ejes de la protesta. Los sindicatos aseguran que el coste de aplicar esta subida sería asumible dentro del presupuesto de Defensa y comparable a otras partidas recientes destinadas a mejorar las condiciones del personal militar. En este sentido, consideran que se trata más de una cuestión de voluntad política que de disponibilidad de recursos.

Las movilizaciones no descartan intensificarse en las próximas semanas si no hay avances concretos. Los representantes de los trabajadores advierten de que el conflicto podría escalar hacia nuevas acciones si el Ministerio no atiende sus demandas. Mientras tanto, el personal civil mantiene la presión con el objetivo de lograr una mejora que consideran justa y necesaria.