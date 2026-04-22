Robles se reúne con Zelenski en Kiev para cerrar el próximo envío de material: un centenar de VAMTAC y artillería de 155

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha viajado este miércoles a Kiev para reforzar el compromiso de España con Ucrania en plena guerra contra Rusia. Durante su visita, ha mantenido encuentros con las principales autoridades ucranianas, en una agenda marcada por el respaldo político, la cooperación militar y el anuncio de nuevos envíos de material para apoyar la resistencia del país.

En su reunión con el presidente Volodímir Zelenski, ambas partes han abordado la situación sobre el terreno y las necesidades más urgentes del Ejército ucraniano. Según ha explicado la propia ministra, España se ha comprometido a continuar suministrando equipamiento militar, en línea con la estrategia de apoyo sostenido que el Gobierno mantiene desde el inicio del conflicto.

El elemento más destacado del encuentro ha sido el cierre del próximo paquete de ayuda, que incluirá un centenar de vehículos tácticos blindados URO VAMTAC, además de munición de artillería de 155 milímetros. Este envío, previsto para las próximas semanas, responde a las demandas trasladadas por Ucrania para reforzar su capacidad defensiva frente a los ataques rusos.

Robles ha subrayado que España "no va a olvidar a Ucrania" y ha insistido en que el país "tiene que ganar esta guerra" porque defiende una causa justa basada en el derecho internacional. La ministra ha reconocido que la atención internacional se ha desplazado en parte hacia otros conflictos, pero ha advertido de que la situación en Ucrania sigue siendo crítica.

Durante su estancia en Kiev, la titular de Defensa también ha visitado a la Guardia de Fronteras y se ha reunido con su homólogo ucraniano, en encuentros centrados en la coordinación técnica y operativa de la ayuda militar. Estas reuniones han permitido ajustar los envíos a las necesidades concretas del frente, en un contexto de ataques continuos con drones y misiles.

En el plano simbólico, Robles ha sido distinguida con la Orden de la Princesa Olha, una de las máximas condecoraciones que concede Ucrania, especialmente dirigida a mujeres. La ministra ha recibido este reconocimiento en nombre del Gobierno de España y ha querido extenderlo a todas las mujeres españolas y ucranianas, destacando el valor de la solidaridad entre ambos países.

La visita ha concluido con un mensaje claro de continuidad en el apoyo español, tanto en el ámbito militar como en el político y humanitario. Robles ha reiterado que España seguirá enviando material "porque es justo" y ha trasladado su solidaridad con la población ucraniana, que continúa sufriendo las consecuencias de una guerra que, según ha recalcado, sigue siendo "absolutamente inaceptable".