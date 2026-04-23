El Pentágono destituye al secretario de la Marina de EEUU en plena polémica por el bloqueo del estrecho de Ormuz

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado en las últimas horas la salida inmediata de John C. Phelan como secretario de la Marina de Estados Unidos. Esta dimisión se produce en un momento de máxima tensión internacional, coincidiendo con el bloqueo naval del estrecho de Ormuz contra los buques que se dirigen o provienen de Irán.

A través de un comunicado difundido en la red social X, Parnell ha confirmado que la renuncia tiene efecto inmediato. "En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos", ha expresado el portavoz. Asimismo, ha adelantado que el hasta ahora subsecretario, Hung Cao, asumirá el cargo de manera interina para garantizar la continuidad en la institución naval.

La salida de Phelan tiene lugar en un contexto operativo crítico para las Fuerzas Armadas estadounidenses. El Mando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) ha confirmado que mantiene un férreo cierre perimetral en la región de Oriente Medio. "Las fuerzas estadounidenses han ordenado a 29 buques que den media vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo de Estados Unidos contra Irán", ha detallado el mando militar.

No obstante, los motivos de fondo apuntan a una profunda crisis interna. Diversos medios han revelado en las últimas semanas graves desavenencias entre Phelan y la cúpula del Pentágono. Las tensiones habrían estallado por diferencias estratégicas con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, especialmente en torno al diseño de la flota: mientras Phelan defendía el desarrollo de grandes acorazados, Hegseth apuesta por una estrategia basada en buques más pequeños y no tripulados.

Este cese no es un hecho aislado dentro del organigrama de defensa del Gobierno de Donald Trump. Desde la llegada de Hegseth, se ha llevado a cabo una profunda reestructuración de los altos mandos. Entre los oficiales relevados de sus funciones destacan el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, así como otros generales de división y altos responsables militares.

Phelan, que carecía de experiencia militar previa antes de su nominación a finales de 2024, es una figura muy conocida en el sector privado. Destaca como uno de los mayores coleccionistas de arte del país y ha sido un importante donante del Partido Republicano, aportando millonarias sumas a las campañas electorales de la formación. Su marcha marca un nuevo episodio de inestabilidad en la administración en plena ofensiva bélica.