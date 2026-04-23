Robles abre la puerta al despliegue de capacidades militares españoles y europeas en Moldavia

Las Fuerzas Armadas españolas podrían desplegar algunas de sus capacidades en Moldavia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado abierta este jueves a esa posibilidad durante un encuentro con su homólogo moldavo, Anatolie Nosatii, en la que ha sido la primera visita de un titular de la cartera de defensa de nuestro país a este pequeño estado de la Europa del Este.

La reunión ha servido para reforzar la relación bilateral entre ambos países en materia de defensa y para abordar la situación de seguridad en el flanco este de Europa, especialmente tensionado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Robles ha subrayado la importancia de mantener la cooperación con países que, como Moldavia, viven bajo la presión directa del conflicto.

En ese contexto, la ministra ha abierto la puerta a que España, en coordinación con la Unión Europea, pueda estudiar el envío de capacidades militares al país, una opción que se enmarca en el refuerzo del apoyo a los Estados más expuestos a la inestabilidad derivada de la invasión rusa de Ucrania.

El encuentro también ha servido para reafirmar el respaldo de España a Ucrania y a los países de su entorno. Moldavia, en particular, ocupa una posición estratégica delicada por su frontera directa con el país en guerra y por la presencia en su territorio de la región separatista de Transnistria.

Este enclave, controlado de facto por autoridades prorrusas con presencia militar rusa, mantiene congelado uno de los conflictos heredados del espacio postsoviético y añade un factor de inestabilidad permanente a la seguridad regional en Europa del Este.

La visita a Moldavia llega tras el paso previo de Robles por Ucrania, donde fue recibida por Volodímir Zelenski y condecorada por las autoridades del país. En ese viaje, la ministra confirmó además nuevos envíos de material militar, entre ellos un centenar de blindados VAMTAC y munición de artillería de 155 milímetros para apoyar la defensa ucraniana frente a la ofensiva rusa.