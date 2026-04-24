Sánchez irrumpe en la crisis del caza europeo de sexta generación y pide a Francia que lo desbloquee "de una santa vez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido entrar de lleno en el bloqueo del programa FCAS, el futuro sistema de combate aéreo europeo de sexta generación, tras varios meses de escrupuloso silencio por parte del Ejecutivo español. Lo ha hecho con un mensaje directo a Francia, reclamando que se desbloquee cuanto antes un proyecto clave para la defensa continental y en el que España juega un papel relevante.

Sánchez ha elevado el tono al pedir que el programa se desbloquee "de una santa vez", en referencia a las tensiones industriales entre Francia y Alemania. Ambos países mantienen discrepancias sobre el reparto de cargas de trabajo y liderazgo tecnológico, lo que ha provocado retrasos constantes en un proyecto considerado estratégico para el futuro militar europeo.

Desde el Ejecutivo español se insiste en que España no es responsable del atasco, al tiempo que se subraya el compromiso financiero e industrial asumido. Madrid participa con aproximadamente un tercio del programa y busca garantizar retornos industriales para empresas nacionales, en un contexto en el que el equilibrio entre socios se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción.

El presidente ha advertido además del riesgo que supone prolongar el bloqueo. Según su diagnóstico, la falta de avances en el FCAS puede comprometer la autonomía estratégica europea en materia de defensa, en un momento de creciente inestabilidad internacional. La dependencia de tecnología extranjera, especialmente estadounidense, es precisamente uno de los factores que el programa pretende reducir.

Pese a la presión política, las negociaciones siguen encalladas y no hay avances significativos a corto plazo. El pulso entre París y Berlín continúa marcando el ritmo del proyecto, mientras España intenta posicionarse como actor clave y evitar quedar relegada. La intervención de Sánchez añade presión, pero también evidencia la gravedad de una crisis que amenaza uno de los grandes programas industriales europeos.