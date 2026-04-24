Un correo interno del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN

El pulso entre Washington y Madrid ha dejado de ser un simple roce diplomático para convertirse en una grieta visible dentro de la OTAN. Según ha revelado Reuters, un correo interno del Pentágono, que circula en altos niveles del Departamento de Defensa, plantea abiertamente castigar a varios aliados que, a juicio de Estados Unidos, no respaldaron sus operaciones en la guerra contra Irán.

El documento, descrito por un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, incluye medidas de calado: desde apartar a países "difíciles" de puestos relevantes dentro de la Alianza hasta la posibilidad de suspender a España. Incluso se contempla revisar el apoyo diplomático de Washington a posiciones europeas sensibles, como la soberanía británica sobre las Malvinas.

En el origen del conflicto está la negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso a bases, espacio aéreo y derechos de sobrevuelo —lo que en la jerga militar se conoce como ABO— durante la ofensiva contra Irán. El propio correo subraya la importancia de ese punto con una frase reveladora: el ABO es "simplemente la base mínima absoluta para la OTAN".

España se ha situado en el centro de esa tensión. El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas, una decisión que obligó a Estados Unidos a reubicar parte de sus medios militares y que ha irritado especialmente a la Casa Blanca.

Trump eleva el tono

El choque, en realidad, venía de antes. Donald Trump llevaba tiempo señalando a España por su bajo gasto en defensa y por resistirse a los objetivos marcados dentro de la OTAN. La crisis con Irán ha terminado de tensar una relación ya deteriorada.

El presidente estadounidense no ha rebajado el tono. Ha criticado duramente a los aliados por no implicarse en la apertura del estrecho de Ormuz y ha llegado a plantear incluso la posibilidad de abandonar la Alianza. "¿No lo harías tú si fueras yo?", respondió en una entrevista al ser preguntado por esa opción.

Pese a la dureza del debate interno, el correo del Pentágono no propone que Estados Unidos salga de la OTAN ni contempla el cierre de bases en Europa. Sí apunta, en cambio, a medidas de presión con alto impacto político, destinadas a enviar un mensaje claro a los socios europeos.

Aviso a Europa

Ese mensaje lo resumió públicamente el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson: "Como ha dicho el presidente Trump, pese a todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros". Y añadió: "El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y hagan su parte".

En Washington empieza a abrirse paso la idea de que Europa se ha acomodado bajo el paraguas militar estadounidense, actuando con un cierto "sentido de derecho adquirido". La guerra con Irán ha servido, según el contenido del memorando, para dejar al descubierto esas tensiones.

España, por su posición estratégica y su negativa a implicarse en la operación, se ha convertido en el ejemplo más visible de ese desacuerdo. La eventual suspensión tendría un impacto militar limitado, pero un enorme valor simbólico: marcaría un antes y un después en la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos.