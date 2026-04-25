El disparatado show de Trump con España: no puede poner aranceles, ni cerrar bases, ni quitar tropas ni echar de la OTAN

La relación entre Estados Unidos y los países europeos de la OTAN está atravesando una situación crítica, no conocida hasta ahora. Ni siquiera durante el primer mandato de Donald Trump se alcanzó un nivel de fricción comparable al actual. Una situación que ha escalado más grados desde el inicio de la guerra de Irán y la presión estadounidense para que los países europeos se impliquen en la aventura de estadounidense e israelíes.

La relación entre España y Estados Unidos es una de las que mejor refleja esta situación. Por un lado, con los brotes espasmódicos del presidente estadounidense. Por el otro, con Pedro Sánchez tratando de convertirse en la némesis internacional de Trump para ganar aire político en nuestro país, donde su gobierno se ahoga cercado por la corrupción y las causas judiciales que investigan a la mujer y el hermano del inquilino de La Moncloa.

El primer gran encontronazo se produjo durante la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Países Bajos de junio de 2025. El presidente español se comprometió a invertir el 5 por ciento del PIB en Defensa –una exigencia de Trump– junto al resto de socios para salir de la cumbre y decir ante los medios de comunicación que el acuerdo no comprometía a España y que sólo iban a invertir el 2 por ciento del PIB en Defensa.

La negativa española provocó una reacción colérica del presidente estadounidense, que durante meses amenazó con imponer aranceles a productos españoles. Sin embargo, esa medida se encontró con un obstáculo estructural: España forma parte de la Unión Europea, lo que implica que cualquier política comercial afecta al conjunto del bloque y, por extensión, a otros aliados de la OTAN que sí habían aceptado el objetivo de gasto.

Distintos medios estadounidenses filtraron entonces una alternativa más selectiva: aumentar aranceles sobre sectores concretos donde España tiene mayor peso exportador en el mercado estadounidense. No obstante, hasta la fecha, esas medidas no se han materializado, es decir, Donald Trump no consiguió meter en el redil al Gobierno español a través de aumentar los impuestos a las exportaciones a Estados Unidos.

La guerra de Irán agrava la brecha

El segundo gran punto de fricción ha llegado con la guerra de Irán. España ha negado el uso de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos para operaciones relativas a este conflicto bélico, lo que obligó al Ejército estadounidense a reposicionar sus aeronaves en Europa. Una decisión que generó un enorme malestar en Washington. Después, incluso, ha llegado a cerrar el espacio aéreo nacional para aeronaves implicadas en esta operación contra Irán.

El Gobierno de Madrid no ha sido el único que no ha actuado siguiendo los deseos de Trump. Países como Italia también han evitado implicarse directamente, haciendo declaraciones públicas muy combativas. Todos los países europeos en bloque, con Alemania a la cabeza, declinaron participar en iniciativas como una coalición militar en el estrecho de Ormuz, una petición personal de Trump.

En este clima de tensión entre Estados Unidos y Europa, el periódico The Wall Street Journal publicó que el Gobierno de Estados Unidos estaba estudiando la posibilidad de cerrar las bases estadounidenses de los países europeos y mover las tropas desplegadas en el continente de unos países a otros. El mensaje era claro: Estados Unidos estudiaba retirar a sus militares de las bases de España como castigo por no apoyar en la guerra de Irán.

El problema es que en el caso español estas opciones tenían limitaciones muy importantes. La primera, que ni Rota ni Morón son bases estadounidenses: son de soberanía española y su uso está regulado por acuerdos bilaterales. Estados Unidos no puede cerrarlas, sino que únicamente abandonar su presencia en ellas. El problema es que el valor estratégico de estas bases es difícilmente sustituible, especialmente Rota, por mucho que se hable de Marruecos.

No sólo por tener una ubicación estratégica, ni por disponer de una capacidad naval avanzada, ni por tener una infraestructura logística consolidada, algo que podría conseguirse con años de trabajos y muchísimos millones de dólares, sino porque la costa de Marruecos no tiene calado suficiente, por ejemplo, lo que obligaría a hacer unas obras faraónicas con presupuestos absolutamente locos para conseguir las profundidades que ya se tienen en Rota.

Lluvia de millones para la base de Rota

A este se une que España es un país OTAN, con una seguridad interna de país europeo (y no africana, como Marruecos) y con una religión y cultura mucho más compatible con la de los estadounidenses que la marroquí (cristianismo vs islam suní), especialmente para una buena aclimatación de las familias que acompañan a los militares, sobre todo de las mujeres.

Más allá de las declaraciones políticas y del intento de castigar a España, la Casa Blanca sigue chocando contra la realidad. El Pentágono ha aprobado un plan de inversión de 100 millones de dólares para modernizar instalaciones en Rota entre 2025 y 2034. Y lo ha hecho hace menos de 10 días. El primer proyecto va a ser modernizar la bolera que da calidad de vida a los militares estadounidenses cuando no están de servicio.

Esta misma semana, la Marina estadounidense ha licitado los contratos para el mantenimiento de los destructores AEGIS desplegados la base gaditana. El proceso se enmarca en la renovación del histórico contrato adjudicado desde 2013 y actualmente en vigor hasta 2028, valorado en hasta 822 millones de euros que genera además más de 1.000 empleos directos en la zona.

Expulsar a un socio de la OTAN

Lo último que barajan los asesores de Donald Trump, esta vez según desvela la agencia Reuters, ha sido la posibilidad de expulsar a España de la Alianza Atlántica. Una opción que carece de cualquier base jurídica y que, como todas las anteriores, parece que tiene más que ver con una especie de lluvia de ideas sin ningún tipo de meditación previa que con propuestas de sesudos analistas.

El Tratado del Atlántico Norte no contempla ningún mecanismo para expulsar a un Estado miembro. La única disposición relacionada es el artículo 13, que permite a un país abandonar voluntariamente la alianza, pero no ser expulsado por otros. Cualquier modificación en ese sentido requeriría una reforma del tratado, lo que implicaría el consenso unánime de todos los miembros, incluido el propio país afectado, un escenario prácticamente imposible.