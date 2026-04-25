La Armada convierte 2026 en el año de Álvaro de Bazán para reivindicar al marino invicto que dominó todos los mares

La Armada ha decidido convertir 2026 en el año de Álvaro de Bazán, una de las figuras clave del poder naval español. Coincidiendo con el V centenario de su nacimiento, la institución ha diseñado un amplio programa de actividades con el que pretende reivindicar su legado y proyectarlo a la sociedad actual.

El calendario arrancó el 23 de abril en la Escuela Naval Militar de Marín con un acto solemne presidido por el almirante Alfonso Delgado Moreno. La ceremonia incluyó honores militares, revista a la Fuerza, lectura de la efeméride, una ofrenda de laurel y un desfile final, marcando el inicio de un año cargado de actividades institucionales y divulgativas.

Desde la Armada destacan que no se trata solo de un homenaje histórico, sino de una iniciativa para subrayar la vigencia de los valores que encarnó el marqués de Santa Cruz. Disciplina, liderazgo y cuidado de la tropa son algunos de los principios que se han puesto sobre la mesa como referentes para las nuevas generaciones de militares.

El programa cuenta además con respaldo político. El Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa para impulsar esta conmemoración y reconocer el trabajo de la asociación dedicada al V centenario. El objetivo es dar proyección nacional a una figura clave en la construcción de España como potencia marítima global.

El eje central será la Jornada Histórica de la Armada, prevista para el 3 de mayo, que se celebrará de forma simultánea en distintos puntos del país. En ella se analizará la figura de Bazán desde una perspectiva estratégica e histórica, en un intento de explicar cómo España llegó a dominar los mares y qué papel desempeñaron líderes navales como él en ese proceso.