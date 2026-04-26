La inteligencia militar de Países Bajos alerta de que Rusia se está reforzando para una posible guerra con la OTAN

El informe anual del Servicio de Inteligencia Militar de los Países Bajos (MIVD) concluye que Rusia está reforzando su aparato militar de forma sostenida con una visión de largo plazo. El documento, de carácter estratégico, analiza la evolución de las capacidades rusas tras la guerra de Ucrania y advierte de una adaptación profunda del país a un entorno de confrontación prolongada con Occidente.

Según el MIVD, Rusia no solo está reconstituyendo sus fuerzas armadas, sino que está reorientando su economía hacia un modelo de producción militar continuada. El objetivo sería garantizar la capacidad de sostener conflictos de alta intensidad en el tiempo. Este proceso, subraya el informe, no responde a decisiones coyunturales, sino a una planificación estructural del Kremlin.

El análisis apunta a que Moscú percibe su relación con la OTAN como una competencia estratégica permanente. Aunque el informe no habla de una guerra inminente, sí advierte de que Rusia estaría preparando sus estructuras militares para escenarios de crisis con la Alianza Atlántica. La clave, según el MIVD, es la consolidación de una capacidad de disuasión sostenida.

La evaluación ha sido recogida por medios neerlandeses como NOS, que destaca el enfoque técnico del informe, centrado en capacidades y tendencias, así como por NRC, que subraya la prudencia de la inteligencia militar neerlandesa a la hora de evitar interpretaciones alarmistas sobre un conflicto inmediato.

Uno de los puntos centrales del informe es el incremento de la producción industrial militar rusa. El MIVD señala que el país ha logrado adaptar su industria para sostener la fabricación de armamento, con especial atención a munición, artillería y sistemas no tripulados. Esta capacidad de resiliencia económica es considerada un factor clave en la prolongación de la guerra en Ucrania.

El documento también advierte del crecimiento de las denominadas amenazas híbridas. Ciberataques, operaciones de desinformación y campañas de influencia forman parte del entorno de presión que Rusia estaría intensificando sobre Europa. Estas acciones, según el MIVD, ya forman parte del conflicto actual en una zona gris entre la paz y la confrontación directa.

En el plano estratégico, el informe concluye que Europa se encuentra en un escenario de tensión estructural. La OTAN mantiene su papel de disuasión, mientras sus Estados miembros aceleran el refuerzo de sus capacidades defensivas. El MIVD considera que la estabilidad del continente depende cada vez más de la credibilidad de esa disuasión frente a posibles escenarios de crisis.