Europa experimenta su mayor rearme desde la Guerra Fría mientras EEUU baja su gasto militar porque no ayuda a Ucrania

El último informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) confirma un cambio de ciclo en la seguridad internacional. Europa ha protagonizado en 2025 el mayor aumento de gasto militar desde el final de la Guerra Fría, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el temor creciente a una escalada con Rusia. El continente abandona décadas de contención presupuestaria en defensa.

El gasto militar europeo creció en torno a un 14 por ciento en un solo año, una cifra sin precedentes en las últimas décadas. Este incremento responde tanto al refuerzo de capacidades nacionales como al compromiso con la UE y la OTAN. Dentro de esta dinámica destaca especialmente España, que elevó su gasto un 50 por ciento y entró por primera vez en el top 15 mundial, reflejando la intensidad del rearme continental.

Frente a este escenario, Estados Unidos rompe la tendencia global al registrar una caída de aproximadamente el 7,5 por ciento en su gasto militar. SIPRI atribuye este descenso principalmente a la reducción de la ayuda militar a Ucrania durante 2025. Se trata de un ajuste coyuntural que, según el propio informe, podría revertirse rápidamente en los próximos ejercicios si cambian las condiciones estratégicas.

Mientras tanto, Rusia continúa incrementando su gasto en defensa en plena guerra. El esfuerzo bélico ha llevado al Kremlin a destinar una parte creciente de su economía al ámbito militar, consolidando un modelo cada vez más orientado al conflicto. El informe destaca que este aumento sostenido refleja tanto la intensidad de la guerra como la necesidad de reponer material y reforzar capacidades.

El caso de Ucrania es aún más extremo. El país destina el mayor porcentaje de su PIB a gasto militar a nivel mundial (40 por ciento del PIB), en un contexto de guerra total. Esta situación ha transformado su economía, volcada casi por completo en el esfuerzo de defensa. La dependencia de ayuda exterior sigue siendo clave, aunque el peso del gasto interno es extraordinariamente elevado.

Por su parte, China mantiene una estrategia de crecimiento constante en su presupuesto militar. Sin grandes saltos bruscos, Pekín consolida año tras año su posición como segunda potencia militar del mundo. SIPRI subraya que esta evolución sostenida refuerza su capacidad estratégica a largo plazo, en un contexto de creciente rivalidad con Estados Unidos y tensiones en la región Asia-Pacífico.

El informe también apunta a una ligera caída del gasto en algunas zonas de Oriente Medio, con descensos en países como Irán. Sin embargo, SIPRI advierte de que estos retrocesos no implican una desmilitarización real, sino ajustes puntuales tras periodos de fuerte incremento. La región sigue siendo una de las más volátiles desde el punto de vista estratégico.