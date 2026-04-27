Los últimos retos de la Princesa Leonor en la Academia del Aire: segundo vuelo en solitario y curso de supervivencia
La Princesa Leonor de Borbón continúa su formación en la Academia General del Aire. Sus últimos retos han sido su segundo vuelo en solitario y el curso de supervivencia SERE.
La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, apura sus últimas semanas de instrucción en la Academia General del Aire. En un poco menos de dos meses abandonará en centro de instrucción castrense.
Concluido su periodo de instrucción en la Academia General del Aire, dará fin a los tres años de instrucción militar que se han diseñado para su formación castrense.
Uno de los últimos retos que ha superado ha sido realizar su segundo vuelo en solitario a bordo de la Pilatus PC-21.
La Pilatus PC-21 es un entrenador turbohélice destinado a la formación avanzada de pilotos militares. Desde hace unos años ha sustituido a las veteranas Pillán y al icónico C-101 en el adiestramiento de los pilotos españoles.
Esta aeronave está equipada con cabina digital y está dotado de sistemas avanzados que replican aeronaves de altas prestaciones.
La Princesa Leonor realiza el curso de supervivencia SERE en la Academia General del Aire (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape).
Los cursos muestran a los pilotos qué debe hacer si son derribados. Aquí un reportaje de LD sobre los cursos SERE: Caídos tras las líneas enemigas: así forma el Ejército del Aire a sus pilotos para escenarios extremos como el de Irán.
Leonor de Borbón al mando de una sección de cadetes durante un acto de izado de Bandera en la Academia General del Aire y del Espacio.
La Princesa Leonor desfila en la AGA al mando de una sección de cadetes.
La Princesa Leonor desfila en la AGA al mando de una sección de cadetes.