SIPRI destaca el rearme de España y la sitúa por primera vez en el top15 mundial del gasto en Defensa

El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) ha publicado en las últimas horas su último informe anual, en el que destaca el giro histórico del Gobierno español en lo que a la inversión en defensa se refiere. España se coloca por primera vez en la historia dentro del top 15 mundial, tras superar a dos países anglosajones como Canadá y Australia que hasta ahora destinaban más dinero a sus fuerzas armadas.

El documento cifra el gasto militar español en 2025 en 40.200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 50 por ciento respecto al año anterior. Se trata del mayor crecimiento entre los principales países analizados por SIPRI. Este fuerte incremento rompe con la tendencia moderada de ejercicios anteriores y coloca a España en una posición destacada dentro del proceso de rearme que se está produciendo a escala global.

Uno de los datos más relevantes es que España supera por primera vez el umbral del 2 por ciento de su PIB en defensa, objetivo fijado por la OTAN en la cumbre de Cardiff de 2014 y al que se supone que nuestro país debía haber llegado ya en 2024. En la cumbre de Países Bajos de 2025 se acordó que los países de la OTAN llegarían ahora al 5 por ciento (3,5 por ciento en defensa y 1,5 por ciento en seguridad), algo que España ha rechazado.

El SIPRI vincula directamente este incremento al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado en 2025, que movilizó cerca de 12.000 millones de dólares adicionales. Este programa ha servido como catalizador para acelerar inversiones y anticipar partidas, impulsando tanto la modernización de las Fuerzas Armadas como el desarrollo de la industria nacional vinculada al sector militar.

El caso español destaca especialmente dentro del contexto europeo, donde el gasto en defensa creció un 14 por ciento impulsado por la guerra en Ucrania y el aumento de tensiones geopolíticas. Sin embargo, el incremento de España queda muy por encima de la media continental. Esto se debe a que nuestro país venía invirtiendo cifras muy bajas que habían hecho perder capacidades a las Fuerzas Armadas y las había situado en la línea roja de la inoperatividad.