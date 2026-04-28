Saab se pone como reto aumentar su producción de cazas Gripen hasta las 20 unidades anuales

El fabricante sueco Saab se ha fijado como objetivo elevar la producción de su caza Saab JAS 39 Gripen hasta alcanzar unas 20 unidades anuales, en respuesta a un aumento de la demanda internacional. La compañía busca así adaptarse a un entorno marcado por el rearme de numerosos países y la necesidad de reforzar sus capacidades aéreas en un contexto de creciente tensión geopolítica global.

Este incremento en la producción está directamente vinculado a las expectativas de nuevos contratos. Entre ellos, Saab confía en cerrar la venta de varios aparatos a Canadá, además de avanzar en negociaciones con Ucrania para un posible pedido de hasta 150 aeronaves. De concretarse, este último acuerdo supondría uno de los mayores contratos de exportación de la historia reciente del fabricante sueco.

Para hacer frente a este aumento de pedidos, la compañía estudia ampliar su capacidad industrial, tanto en Suecia como en otros países donde ya participa en programas de producción. Brasil, donde Saab ya cuenta con una línea de ensamblaje del Gripen, podría desempeñar un papel clave en este crecimiento, junto a posibles nuevas colaboraciones industriales en otros mercados estratégicos.

El reto, sin embargo, no es menor. Saab deberá incrementar el ritmo de fabricación sin afectar a los plazos de entrega ni a la calidad de sus sistemas. La industria de defensa europea arrastra además problemas estructurales, como la falta de inversión durante años y los actuales cuellos de botella en la cadena de suministro, que dificultan responder con rapidez al repunte de la demanda.

En paralelo, los retrasos en programas de nueva generación como el FCAS están impulsando el interés por plataformas ya disponibles y probadas. En este contexto, Saab busca posicionar al Gripen como una alternativa competitiva frente a otros cazas, aprovechando una ventana de oportunidad marcada por la urgencia de muchos países por reforzar sus fuerzas aéreas.