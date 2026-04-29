Robles se enroca en que España no cumplirá con el 5% de la OTAN y vuelve a señalar a las empresas del 8x8 Dragón

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha participado este miércoles en la clausura de la IV edición especial del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en Lisboa, en el que ha dejado dos mensajes importantes. Por un lado, se ha enrocado en que España sólo llegará al 2 por ciento de inversión en Defensa y no se plantea otras cifras. Por el otro, ha dado un nuevo tirón de orejas a la industria española de defensa.

Robles ha defendido con contundencia el papel que juega España dentro de la Alianza Atlántica, asegurando que "es un aliado fiable, responsable y lo va a seguir siendo". En este sentido, ha subrayado que el compromiso de nuestro país pasa por alcanzar el 2 por ciento del PIB en defensa, "que es a lo que nos hemos comprometido y entendemos que es lo que España necesita".

La ministra ha rechazado de plano elevar ese compromiso hasta el 5 por ciento del PIB, tal y como se acordó en la última cumbre de la OTAN, al considerar que "en España no se ha planteado nunca llegar al 5 por ciento porque no consideramos que sea necesario". A su juicio, "es un error hablar de porcentajes porque lo importante son las capacidades", insistiendo en que "no hay más capacidades que las que pone España en este momento".

En esa línea, ha respondido a quienes cuestionan el compromiso español con la OTAN, denunciando que "hay gente que parece que tiene especial interés en cuestionar el compromiso de España con la Alianza Atlántica". También ha criticado a quienes "tienen especial interés en que salga gente dándonos lecciones", reivindicando la aportación española "en tierra, en mar, en aire, en todos los ámbitos".

Robles ha querido además dejar clara la posición española respecta a la guerra de Irán, que ha provocado las últimas fricciones con Estados Unidos. "No vamos a estar nunca en una guerra contra el derecho internacional, en una guerra que se haya hecho sin contar con los aliados". Y ha resumido su postura en un mensaje claro: "sí a la Alianza Atlántica, no a la violación del derecho internacional".

Por otro lado, la ministra ha vuelto a poner el foco en el blindado 8x8 Dragón, uno de los programas que más preocupan en Defensa por los retrasos acumulados. "Se han previsto casi 350 vehículos 8x8 y hasta el momento la entrega no llega a 100", ha señalado, advirtiendo de que "cada día que hay un atraso es evidente que las capacidades del Ejército de Tierra pueden verse disminuidas".

En este contexto, ha lanzado un mensaje directo a las empresas implicadas en el proyecto, reclamando que cumplan con sus compromisos. "Pido a las industrias que están implicadas en el proyecto 8x8 que tienen que hacer todo lo posible para cumplir en tiempo y plazo", ha afirmado, añadiendo que "el Ministerio de Defensa ha cumplido y estamos esperando que ellos cumplan, ya no vale más pretextos y no vale más excusas".