Villamandos exige a Sánchez "no olvidar" a las empresas andaluzas en el incremento de la inversión en defensa

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha reclamado al presidente del Gobierno que tenga en cuenta a la industria andaluza en el incremento del gasto en defensa, que ya supera el 2 por ciento del PIB. Lo ha hecho durante una visita a las instalaciones de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde ha puesto en valor el peso creciente del sector.

Villamandos ha defendido que Andalucía ha sabido posicionarse estratégicamente en el ámbito de la defensa desde hace años, al considerarlo un sector clave tanto por su capacidad de generación de empleo como por su impacto en el tejido productivo. En su opinión, la comunidad cuenta con ventajas competitivas claras gracias a la combinación de industria, innovación tecnológica y colaboración con universidades.

Durante su intervención, ha subrayado que el ecosistema andaluz permite transformar el conocimiento en aplicaciones reales, acortando la distancia entre la investigación y el mercado. Según ha explicado, esta capacidad resulta fundamental en sectores altamente exigentes como el de la defensa, donde la rapidez en la innovación y su aplicación práctica marcan la diferencia en términos de competitividad.

El consejero también ha destacado el papel de la colaboración público-privada como motor para acelerar el desarrollo tecnológico. A su juicio, este modelo permite no solo avanzar en investigación, sino también garantizar su industrialización, generando oportunidades reales para las empresas. Además, ha señalado que Andalucía está en condiciones de competir a nivel europeo en ámbitos estratégicos como la movilidad o la electrónica.

En su visita a GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Villamandos ha puesto en valor el papel de esta compañía como centro de referencia en el mantenimiento de vehículos del Ejército de Tierra. Ha destacado su crecimiento sostenido en inversión y empleo, así como su consolidación como centro de excelencia para el mantenimiento de carros de combate como los Leopardo.

Asimismo, ha resaltado las capacidades de la fábrica, que cuenta con una pista de pruebas de 175 hectáreas donde se validan sistemas completos, incluidos los blindados 8x8 Dragón. Este programa, considerado clave para el Ejército de Tierra, implica una inversión superior a los 2.000 millones de euros y refuerza el papel de Andalucía dentro de la industria de defensa nacional.

Por último, ha puesto en valor la próxima puesta en marcha del Centro de Excelencia de Fabricación Avanzada, impulsado por Santa Bárbara junto a empresas andaluzas. Esta instalación permitirá producir componentes críticos mediante impresión 3D metálica y digitalización industrial, reduciendo tiempos y mejorando la capacidad operativa, además de abrir nuevas oportunidades para el conjunto del sector.