Diez países europeos crean una fuerza naval conjunta para disuadir a Rusia en el Ártico, el Báltico y el Atlántico Norte

Una decena de países del norte de Europa han acordado poner en marcha una fuerza naval conjunta con el objetivo de reforzar su seguridad frente a Rusia. La iniciativa se enmarca en la Fuerza Expedicionaria Conjunta, un mecanismo de cooperación militar liderado por Reino Unido que agrupa a aliados del entorno nórdico y báltico, con capacidad de actuación rápida ante crisis regionales sin depender de estructuras más amplias.
En concreto, la alianza está formada por Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania y Países Bajos. Todos ellos comparten preocupación por el aumento de la presión militar rusa en su entorno geográfico. La cooperación naval busca reforzar la coordinación entre estos países, muchos de ellos con una larga tradición de colaboración en materia de defensa en el norte de Europa.
El acuerdo contempla la creación de una fuerza marítima multinacional preparada para operar en zonas estratégicas como el Ártico, el mar Báltico y el Atlántico Norte. Estas regiones han ganado relevancia en los últimos años por el aumento de la actividad militar rusa y su valor geopolítico. Los países implicados buscan así mejorar la vigilancia, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.
Los gobiernos participantes insisten en que esta nueva estructura no sustituye a la OTAN, sino que la complementa. La idea es disponer de una herramienta más flexible y ágil que permita reaccionar con rapidez ante amenazas concretas. En este sentido, la fuerza naval conjunta se presenta como un instrumento adaptado a escenarios híbridos y situaciones de tensión que no siempre activan los mecanismos tradicionales de la Alianza Atlántica.
Entre las prioridades de esta cooperación figura el refuerzo de ejercicios militares conjuntos y el intercambio de información en tiempo real. La coordinación entre armadas pretende garantizar una presencia constante en las aguas del norte europeo, así como proteger rutas marítimas clave. Todo ello en un contexto marcado por la creciente militarización de la región y el deterioro de las relaciones con Moscú.
La iniciativa también refleja el interés de varios países europeos por asumir un papel más activo en su propia defensa. Sin romper con el paraguas de la OTAN, estos Estados apuestan por desarrollar capacidades propias que reduzcan su dependencia de Estados Unidos. La Fuerza Expedicionaria Conjunta se consolida así como un formato intermedio, más operativo que la Unión Europea y menos rígido que la Alianza Atlántica.