El pequeño hito del Ejército del Aire: conecta por primera vez un Eurofighter en vuelo con un simulador en tierra

El Ejército del Aire y del Espacio ha logrado por primera vez conectar un avión de combate en vuelo con un simulador en tierra y con la red nacional de mando y control. La prueba se enmarca en el desarrollo de la capacidad de entrenamiento distribuido y supone un avance relevante en la integración de sistemas reales y virtuales en operaciones militares.

El ensayo se llevó a cabo durante el mes de abril bajo el liderazgo técnico del Mando de Apoyo Logístico, dentro de la directiva para implantar la Capacidad de Entrenamiento de Misión mediante Simulación Distribuida. En la prueba participaron tripulaciones del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX), que operaron tanto la aeronave como el simulador implicado.

El protagonista del ejercicio fue un caza Eurofighter Typhoon, que logró integrarse en tiempo real con un simulador representativo de los utilizados en el Ala 12 (Torrejón de Ardoz). El objetivo era validar la arquitectura de red diseñada para permitir la conectividad simultánea de los segmentos real, virtual y constructivo, tanto en comunicaciones de voz como en transmisión de datos.

Las pruebas comenzaron en tierra con la verificación de las conexiones y sistemas de comunicación entre el avión y el simulador. Tras varios ajustes, se logró establecer una red estable que permitió dar el salto a la fase en vuelo. Una vez en el aire, se completaron con éxito las comunicaciones y la integración operativa entre ambos entornos.

Durante el vuelo, el sistema permitió simular operaciones conjuntas, incluyendo un vuelo en formación entre el avión real y su equivalente virtual. Además, se introdujeron trazas simuladas dentro del escenario táctico, lo que permitió a los operadores interactuar con amenazas y elementos generados digitalmente como si se tratara de una misión real.

Aunque el propio Ejército del Aire y el Espacio reconoce que aún queda camino por recorrer para garantizar una conectividad plenamente robusta, la prueba supone un paso importante hacia el entrenamiento avanzado en entornos LVC (Live, Virtual, Constructive). Este modelo permite reducir costes, mejorar la preparación y avanzar hacia una integración más completa de capacidades en escenarios operativos complejos.