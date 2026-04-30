Grupo Oesía lanza su plan estratégico 2026-2030 para convertirse en referente europeo en tecnologías duales

El Grupo Oesía ha presentado su Plan Estratégico 2026-2030 con el objetivo de consolidarse como uno de los referentes europeos en tecnologías duales, aquellas con aplicación tanto civil como militar. La compañía inicia así una nueva etapa de crecimiento tras un ciclo anterior marcado por resultados récord, con una hoja de ruta orientada a la expansión industrial y tecnológica.

El plan fija objetivos económicos ambiciosos, entre ellos superar los 1.500 millones de euros en contratación y alcanzar más de 1.000 millones en cifra de negocio. Además, prevé situar el EBITDA por encima de los 325 millones de euros, lo que supondría multiplicar por tres los ingresos actuales y por cinco el resultado operativo en el horizonte de 2030.

Para lograr estas metas, la compañía contempla una inversión superior a los 250 millones de euros durante el periodo, triplicando el esfuerzo inversor del ciclo anterior. Este impulso se centrará especialmente en actividades de I+D+i y en el refuerzo de capacidades productivas, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en sectores tecnológicos de alto valor añadido.

La estrategia se articula en torno a cuatro pilares: especialización en nichos tecnológicos multidominio, desarrollo de tecnología propia, establecimiento de alianzas industriales e impulso de la internacionalización. Sobre esta base, el grupo pretende construir una ventaja competitiva sostenible en ámbitos clave para la seguridad, la defensa y la digitalización.

En este contexto, la empresa ha anunciado la incorporación de Nazca Capital como socio financiero estratégico, con una participación minoritaria y de carácter temporal. La operación busca reforzar la ejecución del plan manteniendo la gobernanza y el carácter nacional, privado e independiente del grupo.

Además, ambas partes impulsarán la creación de un fondo de capital riesgo dotado con 150 millones de euros para apoyar a startups y scale-ups tecnológicas en España y Europa. La iniciativa pretende dinamizar el ecosistema tecnológico y contribuir al desarrollo de capacidades industriales avanzadas en sectores estratégicos para la autonomía europea.