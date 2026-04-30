Rusia recortará su gran desfile militar del año por miedo a los drones ucranianos: ni blindados, ni carros ni misiles

El desfile militar del Día de la Victoria en Rusia, uno de los actos más simbólicos del calendario político y militar del país, y utilizado tradicionalmente para exhibir su poderío bélico, tendrá este año un formato reducido y con medidas de seguridad excepcionales. El motivo, evitar que los drones ucranianos ataquen sobre la capital rusa en un evento tan importante y en una ubicación tan icónica como la Plaza Roja de Moscú.

Según Reuters, la capacidad del Gobierno de Kiev de atacar con drones de largo alcance con Moscú ha quedado más que acreditada y la amenaza no ha hecho más que aumentar en los últimos meses. Las autoridades rusas han optado por eliminar la presencia de blindados, carros de combate y sistemas de misiles estratégicos para minimizar objetivos vulnerables y evitar incidentes durante una celebración altamente mediática y simbólica.

El desfile del 9 de mayo, conocido como Día de la Victoria, es uno de los eventos más importantes del Estado ruso, ya que conmemora la victoria de la vieja Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Se celebra en la Plaza Roja y tradicionalmente incluye la exhibición de armamento pesado como muestra de fuerza militar y cohesión nacional.

Aunque el formato ha sufrido ajustes en el pasado, como durante la pandemia de COVID-19 o en momentos de restricciones logísticas o económicas, nunca se había producido un recorte de esta magnitud por razones de seguridad militar directa. La eliminación de vehículos blindados y sistemas de misiles estratégicos supone un hecho sin precedentes en la etapa contemporánea del desfile.

La principal diferencia respecto a recortes anteriores es que, en esta ocasión, la medida no responde a razones económicas, sanitarias o logísticas, sino a una amenaza militar activa en el marco de la guerra en Ucrania. Esto introduce un elemento de presión directa sobre la planificación del evento, que obliga a priorizar la seguridad sobre la exhibición de capacidades militares.

En este contexto, el desfile mantendrá principalmente formaciones de tropas a pie y un despliegue aéreo limitado, reduciendo al mínimo la exposición de material sensible. La ausencia de carros de combate y misiles altera de forma notable la imagen habitual del evento, que durante décadas ha servido como escaparate del poder militar ruso tanto a nivel interno como internacional.