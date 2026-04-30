Trump amenaza con retirar sus tropas de España por su postura sobre Irán: "Ha sido horrible"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su ofensiva diplomática contra los aliados europeos al plantear la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia. Esta advertencia, que se suma a las recientes presiones sobre Alemania, responde de forma directa a la falta de apoyo que su Gobierno ha percibido por parte de estas naciones europeas en medio del actual conflicto bélico en Irán.

Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, al ser cuestionado sobre si adoptaría con nuestro país y con Italia las mismas represalias que estudia para Alemania, el presidente no dejó lugar a la duda: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible". Con este tono contundente, el Presidente reprochó la inacción europea recordando que, cuando Washington más los necesitó, "ellos no estuvieron ahí".

Las críticas de la Administración norteamericana también apuntaron duramente hacia Alemania y su canciller, Friedrich Merz. Según el mandatario estadounidense, Berlín está haciendo un trabajo "terrible" al verse superado por múltiples crisis internas y externas. "Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania", esgrimió para justificar su intención de reducir los contingentes militares en suelo germano, una medida que ahora contempla extender al resto de la Alianza Atlántica.

El detonante de este grave choque diplomático se sitúa en el pasado 28 de febrero, fecha en la que comenzó la ofensiva militar contra el régimen de los ayatolás. Desde entonces, el Gobierno de Estados Unidos ha lamentado profundamente la negativa a autorizar el uso de las bases compartidas en la península ibérica. Además, recrimina la nula colaboración española para lograr el desbloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave boicoteada por la armada iraní en represalia a los ataques norteamericanos.

La tensión ha escalado hasta tal punto que la posibilidad de una ruptura en las relaciones bilaterales parece estar sobre la mesa. El líder estadounidense ha llegado a sugerir que podría abandonar la OTAN y amenazó con cortar todo el comercio con nuestro país. A este clima de hostilidad se suma una reciente filtración del Pentágono, publicada en exclusiva por la agencia Reuters, que revelaba planes de Washington para suspender de la Alianza al Estado español debido a su postura frente al conflicto en Oriente Medio.

En la actualidad, el despliegue militar estadounidense en la península es un pilar fundamental de la estrategia de defensa de Occidente. El Ejército norteamericano mantiene unos 3.200 efectivos ubicados de forma mayoritaria en las estratégicas bases de Rota y Morón. Se trata del tercer contingente más numeroso dentro de la Unión Europea, tan solo superado por los 35.000 soldados destinados en Alemania y los 12.000 militares en Italia, lo que demuestra la magnitud de las posibles consecuencias si se materializa esta retirada.