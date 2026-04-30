UMT denuncia el "bloqueo habitacional" de la Tropa y Marinería: ni sueldo para alquilar ni viviendas de Defensa

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha denunciado lo que califica como un "bloqueo habitacional" que afecta de forma estructural a la escala Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. La organización sostiene que miles de militares se encuentran con serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en el mercado libre o a través del sistema de alojamientos militares dependiente de Defensa.

Según la asociación, el problema no es puntual, sino generalizado en determinados destinos donde el precio del alquiler resulta inasumible para unos salarios que consideran insuficientes. UMT asegura que muchos militares de Tropa y Marinería se ven obligados a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda o incluso a compartir piso en condiciones precarias debido a la falta de alternativas viables.

En este contexto, la organización denuncia también la escasez de plazas en residencias militares gestionadas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). A su juicio, el sistema actual no responde a la realidad del personal destinado, generando situaciones en las que no existe oferta suficiente para cubrir la demanda, especialmente en grandes ciudades o zonas con alta presión inmobiliaria.

UMT critica además que el acceso a estas viviendas no se base en criterios de necesidad, sino en la escala o antigüedad dentro de las Fuerzas Armadas. Considera que este modelo resulta "injusto e ineficaz", ya que deja fuera a personal con mayores dificultades económicas o familiares, que no puede acceder a alojamientos pese a necesitarlo de forma urgente.

La asociación también pone el foco en el impacto económico de esta situación. Recuerda que la Tropa y Marinería es uno de los colectivos peor retribuidos dentro del ámbito público, lo que, unido a la subida generalizada de los alquileres, agrava el problema. En su diagnóstico, existe un desajuste claro entre el nivel salarial y el coste real de la vivienda en muchos destinos.

Por todo ello, la UMT exige una reforma profunda de la normativa vigente en materia de vivienda militar. Reclama que los alojamientos del INVIED se asignen en función de la necesidad real y no exclusivamente por criterios jerárquicos. La organización advierte de que, si no se adoptan medidas, el problema continuará deteriorando las condiciones de vida de la Tropa y Marinería.