El Pentágono pone cifra por primera vez al gasto militar de la guerra de Irán: misiles, logística, operaciones aéreas…

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha fijado por primera vez una cifra global al coste de la operación militar en la guerra con Irán, situándolo en torno a los 25.000 millones de dólares. El dato ha sido trasladado al Congreso por los máximos responsables del Pentágono y refleja el gasto acumulado desde el inicio de las operaciones en su fase actual, en un contexto de creciente presión política interna.

La estimación está elaborado por los altos cargos del Departamento de Defensa durante una comparecencia ante el Congreso, donde se detalló el impacto económico de la intervención. Según han recogido Reuters, se trata del primer cálculo oficial consolidado, lo que permite dimensionar el esfuerzo financiero que está suponiendo el despliegue militar estadounidense en la región.

Una de las principales partidas del gasto corresponde al uso intensivo de munición de precisión. El consumo de misiles y bombas guiadas ha sido especialmente elevado, obligando a una reposición constante de los arsenales. Este ritmo de utilización refleja la intensidad de las operaciones y la dependencia del armamento más avanzado que han tenido estas operaciones militares.

A este coste se suma el mantenimiento de despliegues militares en Oriente Medio. El sostenimiento de grupos navales, portaaviones y unidades aéreas representa una parte sustancial del gasto. La presencia continuada de estas fuerzas implica elevados costes en combustible, mantenimiento técnico y logística en un entorno de alta exigencia operativa.

El gasto también incluye las operaciones aéreas, con misiones de ataque, reconocimiento y vigilancia. La actividad constante de aeronaves y drones ha elevado de forma significativa el coste diario del conflicto. Este nivel de operaciones obliga a mantener recursos desplegados de forma permanente, lo que incrementa la factura global de la intervención.

Otra partida relevante es la reposición de equipos y sistemas militares. El Pentágono ha tenido que reemplazar material consumido o dañado, incluyendo sistemas antiaéreos y munición interceptora. La prolongación del conflicto y la intensidad de las operaciones han acelerado el desgaste de estos recursos, aumentando el gasto acumulado.

El cálculo del Departamento de Defensa incorpora además costes relacionados con inteligencia y apoyo operativo. Incluyen vigilancia satelital, análisis de datos, guerra electrónica y ciberoperaciones. Estas capacidades son esenciales para coordinar las acciones militares y garantizar la eficacia de las misiones en un entorno cada vez más complejo.