Las asociaciones de militares claman contra Robles por la temporalidad y la precariedad de la Tropa y Marinería

El malestar en las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas no deja de crecer en un momento de pleno auge de la inversión en Defensa. Y es que mientras SIPRI acaba de incluir a España en el top15 mundial del gasto en Defensa, las condiciones de la escala de Tropa y Marinería siguen estancadas. Los bajos salarios, la temporalidad estructural y falta de acceso a la vivienda han reactivado la presión contra el Ministerio de Defensa.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha decidido dar un paso más y ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 13 de junio. Será la octava movilización impulsada por la organización, que denuncia la ausencia de avances reales tras años de diálogo con Defensa. Considera que las promesas del Ministerio se repiten sin concretarse y que la situación del personal militar sigue sin mejoras tangibles.

ATME pone el foco en la precariedad retributiva de la tropa, con dietas congeladas desde 2005 y subidas salariales que califican de insuficientes. Critican además la falta de transparencia en las decisiones del Gobierno, señalando que muchas medidas se conocen antes por los medios que por los canales oficiales. A su juicio, el incremento del gasto militar no se está traduciendo en mejores condiciones para quienes sostienen la estructura operativa.

La asociación también alerta sobre el reconocimiento de la profesión de riesgo, que sigue sin desarrollarse pese a los anuncios oficiales. Denuncian que no existen plazos ni criterios definidos y temen que se trate de una medida meramente simbólica. Además, reclaman una reforma profunda de la carrera militar que elimine la temporalidad y garantice estabilidad profesional a los soldados y marineros, uno de los principales focos de conflicto.

Por su parte, la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha centrado su denuncia en el despido de los militares al alcanzar los 45 años, lo que califica de "Espada de Damocles" para miles de efectivos. La asociación considera injustificable que profesionales con décadas de servicio sean expulsados del sistema por una edad límite que consideran arbitraria y sin justificación operativa en el contexto actual.

UMT también insiste en el reconocimiento efectivo de la profesión de riesgo, subrayando que los militares siguen sin estar equiparados a otros colectivos que desempeñan funciones peligrosas. Reclaman que esta clasificación tenga consecuencias reales en términos de protección social y condiciones laborales. Además, mantienen como eje central la exigencia de una equiparación retributiva que refleje la responsabilidad y disponibilidad permanente del personal militar.

Finalmente, la UMT destaca la necesidad de avanzar hacia una jornada laboral de 35 horas, en línea con el resto de la Administración General del Estado. Consideran que la actual situación supone una desigualdad injustificada y confían en que el compromiso del Ministerio se materialice en medidas concretas. Mientras tanto, advierten de que la falta de soluciones está agravando el desgaste interno en las Fuerzas Armadas.