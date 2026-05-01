Rusia multiplica la búsqueda de combatientes para Ucrania: ha firmado a más de 28.000 mercenarios de 165 países

Rusia continúa ampliando su base de combatientes para sostener la guerra en Ucrania con un recurso cada vez más visible: el reclutamiento de extranjeros. Según datos manejados por el Gobierno de Kiev, decenas de miles de ciudadanos de múltiples nacionalidades se han incorporado a las filas rusas mediante contratos militares, en un contexto de desgaste prolongado en el frente y crecientes necesidades de personal por parte del Kremlin.

La agencia ucraniana UKRinform asegura que la inteligencia de Kiev dispone de datos de más de 28.000 extranjeros que han firmado contratos con el ejército ruso. La información incluye identidades, nacionalidades y otros detalles personales, lo que apuntaría a un seguimiento exhaustivo de estos combatientes. Las autoridades ucranianas sostienen que el fenómeno no es puntual, sino parte de una estrategia estructural de Moscú.

El alcance del reclutamiento resulta especialmente significativo por su dimensión internacional. Según estas informaciones, los combatientes procederían de hasta 165 países, lo que refleja la amplitud geográfica de las redes utilizadas para captar personal. Este dato refuerza la idea de que Rusia ha diversificado sus fuentes de reclutamiento más allá de sus fronteras para compensar las dificultades internas de movilización.

Las autoridades ucranianas denuncian además que este sistema se apoya en mecanismos opacos de captación, en ocasiones con promesas económicas o contractuales poco claras. También alertan de que algunos de estos combatientes tendrían dificultades para abandonar el servicio una vez firmados los contratos, lo que plantea dudas sobre las condiciones reales de su incorporación al ejército ruso.

El fenómeno se produce en paralelo al despliegue de tropas extranjeras aliadas de Moscú, como las procedentes de Corea del Norte, que no están incluidas en la cifra de combatientes bajo contrato y que cifran en unos 14.000 efectivos.. Esto elevaría aún más el volumen de personal extranjero implicado en el conflicto, consolidando una tendencia que ha ido en aumento desde los primeros meses de la invasión.

Para Ucrania, estos datos evidencian tanto la prolongación del conflicto como las dificultades de Rusia para sostener el esfuerzo bélico con recursos propios. El recurso a combatientes extranjeros se interpreta en Kiev como un síntoma del desgaste acumulado y de la necesidad de reforzar las filas en un escenario donde la guerra sigue lejos de resolverse a corto plazo.