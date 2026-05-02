EEUU ordena la retirada de 5.000 militares de Alemania

En el marco de las crecientes tensiones entre el Gobierno de Donald Trump y sus aliados europeos y sus reiteradas palabras sobre el papel de la OTAN, el Departamento de Defensa estadounidense ha anunciado que retirará 5.000 militares de las bases de EEUU en Alemania.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha señalado en declaraciones a la cadena Fox que "el secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 tropas de Alemania" y ha añadido que la medida "sigue a una revisión exhaustiva de las posiciones de fuerza del Departamento en Europa y un reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones en el terreno".

Desde el Pentágono, han precisado que el proceso se emprenderá de forma progresiva, con el objetivo de que el repliegue completo de los 5.000 militares se complete "en los próximos seis a doce meses".

La orden ha sido adoptada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras el último encontronazo público entre el presidente Trump y el canciller alemán, Friedrich Merz, que ha pasado de ser uno de los líderes europeos que mantenían mejor relación con el presidente a ser también señalado por su postura ante la ofensiva contra Irán.

El pasado lunes, Merz se refirió a las complicadas negociaciones entre EEUU e Irán y afirmó, sobre Estados Unidos, que "toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria". "Está claro que los iraníes son más fuertes de lo esperado y los estadounidenses tampoco tienen una estrategia convincente", afirmó el canciller en un acto con estudiantes en la ciudad de Marsberg.

Trump utilizó su red social para responder al canciller avanzando ya la posibilidad de una retirada de tropas. "El canciller está de acuerdo con que Irán tenga la bomba nuclear. ¡No sabe de lo que habla! Si la tuviera, todo el mundo sería su rehén. Estoy haciendo algo con Irán que otros países y presidentes deberían haber hecho hace tiempo. No hay duda de que Alemania está haciéndolo mal, en lo económico y otros aspectos".

Alemania lleva décadas siendo el país europeo con más presencia de tropas estadounidenses. El país alberga 39.000 de los 86.000 militares de EEUU en Europa. Entre las bases alemanas destaca la del Comando Europeo de Estados Unidos (Eucom) en Stuttgart, el mando unificado de las tropas estadounidenses en el continente, y la base aérea de Ramstein, en Renania-Palatinado, un enclave esencial para la Fuerza Aérea estadounidense. Alemania también alberga parte de las bombas nucleares que mantiene Estados Unidos en Europa.

En la pasada legislatura de Trump, el presidente ya amagó con reducir el contingente estadounidense en Alemania, apuntando en esa ocasión a 12.000 militares menos. La amenaza no llegó a consumarse. Tras una modificación legal aprobada el año pasado, el Gobierno estadounidense está obligado a pedir permiso para reducir las tropas en Europa por debajo de los 76.000 efectivos durante más de 45 días. La anunciada medida de Trump no superaría ese límite.