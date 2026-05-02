La OTAN pide a Ucrania que le preste operadores de drones para hacer más realistas sus maniobras militares

La OTAN ha reconocido que recurre a operadores de drones ucranianos para hacer más realistas sus maniobras militares, en un giro que refleja la adaptación de la organización a la guerra moderna. Así lo ha confirmado el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica desde el 17 de enero de 2025, en una entrevista concedida al medio ucraniano RBC-Ukraine.

El responsable militar de la organización internacional subraya que la experiencia de combate de Ucrania, especialmente en el uso masivo de drones en el frente contra Rusia, se ha convertido en un recurso clave para los ejercicios de la OTAN. Los operadores ucranianos actúan como fuerza simulada enemiga, permitiendo reproducir tácticas reales y mejorar la capacidad de reacción de las unidades aliadas en escenarios de alta intensidad.

Según detalla la publicación, los ejercicios se desarrollan bajo un enfoque de "fuerza adversaria", en el que equipos ucranianos simulan ataques con drones contra unidades de la OTAN. En algunas maniobras participan contingentes de distintos países aliados, que se enfrentan a oleadas de incursiones no tripuladas diseñadas para replicar con precisión las tácticas observadas en la guerra de Ucrania según fuentes militares aliadas consultadas occidentales.

La incorporación de operadores ucranianos responde a la necesidad de la OTAN de adaptarse a la evolución de la guerra moderna, donde los sistemas no tripulados han adquirido un protagonismo decisivo. La experiencia acumulada en el conflicto del este de Europa se está trasladando a los centros de adiestramiento aliados, con el objetivo de anticipar escenarios de combate cada vez más automatizados y letales en el futuro inmediato.

Dragone, al frente del Comité Militar de la OTAN desde enero de 2025, enmarca esta cooperación en una lógica de aprendizaje operativo directo entre aliados. En su entrevista en RBC-Ukraine, destaca que la guerra en Ucrania ha obligado a revisar doctrinas tradicionales, especialmente en lo relativo al uso de drones, la supervivencia en el campo de batalla y la integración de sistemas tecnológicos avanzados actualmente.

El uso de instructores ucranianos en maniobras de la OTAN refleja el impacto directo de la guerra en Europa sobre la planificación militar aliada. La Alianza busca integrar lecciones del conflicto para reforzar su capacidad de respuesta frente a amenazas emergentes, especialmente en el ámbito de los drones, que se han convertido en un elemento central de la guerra contemporánea y de la futura disuasión estratégica.