Kim Jong-Un confirma que los norcoreanos que combaten en Ucrania tienen orden de suicidarse antes de caer prisioneros

El líder norcoreano, Kim Jong-Un, ha reconocido públicamente una de las prácticas más extremas atribuidas a su ejército: la orden de suicidarse antes de caer prisionero. La medida afecta a los militares desplegados en apoyo de Rusia en la guerra de Ucrania y refuerza la imagen de disciplina total que caracteriza a las fuerzas armadas del país asiático en pleno conflicto internacional.

Según Bloomberg, el dictador comunista ha confirmado que los militares norcoreanos deben quitarse la vida si existe riesgo de captura, una práctica conocida como "self-blasting". El dirigente no solo ha admitido esta política, sino que además ha elogiado a aquellos soldados que la han llevado a cabo, calificándolos como ejemplos de heroísmo y lealtad al régimen.

La confirmación supone la primera vez que Pyongyang reconoce oficialmente una doctrina que hasta ahora había sido denunciada por fuentes de inteligencia y testimonios indirectos. La orden tiene como objetivo evitar que los soldados capturados puedan revelar información sensible sobre operaciones militares, estructuras de mando o la implicación directa de Corea del Norte en la guerra junto a Rusia.

En términos militares, la práctica implica el uso de granadas u otros medios para provocar la muerte del propio combatiente en caso de verse rodeado o en riesgo de detención. Se trata de una medida extrema que elimina cualquier margen para la rendición y que convierte la captura en un escenario prohibido dentro de la lógica operativa del ejército norcoreano desplegado en el conflicto.

El contexto de esta decisión está marcado por la creciente implicación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania, con el envío de miles de efectivos para apoyar a Rusia en distintos frentes. Según Bloomberg, esta participación ha supuesto un elevado número de bajas, lo que refuerza la dureza de las condiciones en las que operan estas unidades en el terreno de combate.