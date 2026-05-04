EEUU busca a dos militares que han desaparecido durante unas maniobras en una zona abrupta de la costa de Marruecos

Dos militares de Estados Unidos permanecen desaparecidos desde la noche del pasado 2 de mayo en el sur de Marruecos, donde participaban en las maniobras internacionales African Lion 2026. El incidente ha tenido lugar en una zona costera abrupta, lo que ha complicado desde el primer momento las labores de localización. Las autoridades militares han activado un operativo de búsqueda intensivo en toda la región afectada.

Según las primeras informaciones, los soldados se encontraban realizando actividades programadas cerca de Cap Draa, en las proximidades de la localidad de Tan-Tan. En un momento determinado se perdió el contacto con ambos, lo que llevó a activar los protocolos de emergencia. La orografía del terreno, con acantilados y acceso limitado, dificulta el despliegue de los equipos de rescate.

Las hipótesis iniciales apuntan a un posible accidente, sin descartar que los militares pudieran haber caído al mar durante el ejercicio. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre las circunstancias exactas de la desaparición. Fuentes militares han subrayado que no existen indicios que apunten a la intervención de terceros o a un ataque de carácter terrorista.

El dispositivo de búsqueda incluye medios aéreos, marítimos y terrestres, con participación conjunta de fuerzas marroquíes y estadounidenses. También colaboran unidades de otros países presentes en las maniobras, que movilizan a miles de efectivos en distintos puntos del continente africano. La prioridad es localizar a los desaparecidos en el menor tiempo posible, pese a las dificultades del entorno.

African Lion es uno de los mayores ejercicios militares que se celebran en África y reúne a más de 40 países en operaciones coordinadas. Estas maniobras incluyen simulaciones de combate, operaciones anfibias y entrenamiento en entornos complejos. El incidente ha introducido un elemento de tensión en unas jornadas diseñadas para reforzar la cooperación militar internacional.

Por el momento, las autoridades mantienen un hermetismo relativo sobre la identidad de los militares desaparecidos, a la espera de avances en las tareas de búsqueda. La evolución del operativo será clave en las próximas horas, en un contexto marcado por la incertidumbre. La atención se centra ahora en los equipos desplegados sobre el terreno y en cualquier indicio que permita esclarecer lo ocurrido.