El Ejército del Aire se lucirá en Salamanca el 10 de mayo con una exhibición aérea y una muestra estática de aviones

El Ejército del Aire y del Espacio celebrará el próximo domingo 10 de mayo una jornada de puertas abiertas en la Base Aérea de Matacán, en Salamanca, con un amplio programa de actividades dirigido al público general. El evento permitirá a los asistentes conocer de cerca capacidades, medios y personal en un formato divulgativo que combina exhibiciones dinámicas con exposición estática de aeronaves y equipos militares.

La jornada se enmarca en varias conmemoraciones relevantes, como el centenario de los grandes vuelos de la aviación española y el quinto centenario de la Escuela de Salamanca. Además, sirve como antesala a los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebrará a finales de mayo, reforzando el calendario institucional del Ministerio de Defensa en su vertiente más abierta a la ciudadanía.

Uno de los principales atractivos será la exhibición aérea, en la que participarán diferentes aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio. Entre ellas figuran cazas F-18, aviones de transporte CN-235 y aeronaves anfibias CL-415, especializadas en la lucha contra incendios. También está prevista la intervención de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA), que realizará saltos de precisión ante el público.

En paralelo, los visitantes podrán recorrer una amplia exposición estática con distintos modelos de aeronaves y sistemas. Entre los medios previstos destacan el A400M, el helicóptero NH-90 y el avión de enseñanza C-101, junto a plataformas no tripuladas (Tarsis) y maquetas de sistemas en desarrollo (Sirtap). Este despliegue permitirá observar de cerca tanto capacidades operativas actuales como proyectos tecnológicos en curso.

La programación incluye también demostraciones complementarias que buscan mostrar otras facetas del trabajo militar. Habrá exhibiciones de unidades caninas, ejercicios de cetrería para el control de fauna en bases aéreas y muestras de equipos de rescate y contraincendios. Además, se instalarán puntos informativos orientados a dar a conocer las oportunidades profesionales dentro de las Fuerzas Armadas.