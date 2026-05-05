Así es el F5 Northrop, el primer caza en el que ha volado la Princesa Leonor de Borbón

La Princesa Leonor de Borbón ha realizado durante las últimas semanas su primer vuelo de instrucción en un avión de combate. El hecho ha tenido lugar en la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, donde se encuentra el Ala 23 del Ejército del Aire y el Espacio, que se dedica, entre otros menesteres, al entrenamiento avanzado de pilotos. El aparato elegido ha sido el veteranísimo caza F5 Northrop.

El F-5 es un caza supersónico ligero diseñado en los años 60 para funciones de superioridad aérea diurna, aunque también puede ser configurado para ataque a tierra. Se trata de una aeronave bimotor que puede superar una velocidad de 1,6 Mach (1,6 veces la velocidad del sonido). Destaca por tener una gran maniobrabilidad, su rápida respuesta y una estructura robusta que lo hace idóneo para soportar las exigencias del vuelo táctico.

Fue un importante éxito de ventas en su momento, aunque ya pocos países lo mantienen como caza principal. Actualmente está operativo principalmente como plataforma de entrenamiento avanzado de pilotos en varias fuerzas aéreas occidentales, entre ellas, la española. En su versión biplaza permite la instrucción directa de alumnos. Ha sido en estas circunstancias, con un instructor, como ha volado la heredera de la Corona.

En el Ala 23, estos aviones se emplean para impartir el Curso de caza y ataque, uno de los tres cursos de especialización que para ser pilotos pueden realizar los alumnos de la Academia General del Aire. Los otros dos son el curso de helicópteros (se imparte en el Ala 78 en Armilla, Granada) y el de transporte (se imparte en el Grupo de Escuelas de Matacán –GRUEMA- en Matacán, Salamanca).

En el mencionado curso, a los mandos del F5, se aprenden maniobras avanzadas, combate aire-aire simulado, navegación táctica y empleo básico de armamento, todo ello en un entorno que reproduce condiciones reales de operación. Se trata de avanzar en el proceso para preparar a los militares que emplearán cazas de primer nivel como el Eurofighter Typhoon o el F18 Hornet.

La experiencia de volar en un F-5 supone un desafío considerable incluso para alumnos avanzados, debido a las altas velocidades, las fuerzas G y la carga de trabajo en cabina. En este contexto, el vuelo realizado por la Princesa de Asturias se enmarca en su proceso de formación como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas, permitiéndole conocer de primera mano las capacidades y exigencias del combate aéreo moderno.

El F-5 Northrop encara la recta final de su vida operativa en el Ejército del Aire y del Espacio, porque las exigencias actuales en aviónica, simulación y capacidades de entrenamiento para pilotos de caza de nueva generación superan ampliamente sus características. Tras décadas en servicio, su sustitución ya está en marcha. Defensa eligió hace un año como sustituto el caza Hürjet, fabricado por Turkish Aerospace Industries (TAI).

El pedido realizado por España es de una treintena de unidades. Un porcentaje importante de ellas serán fabricadas de inicio en Turquía, mientras que la industria española fabricará y españolizará las últimas unidades. Con todas las unidades operativas ya en el Ejército del Aire y el Espacio, la previsión es que la industria española comience un proceso para españolizar todas las unidades adquiridas para convertirlo en el Saeta II.