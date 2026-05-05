Defensa señala algunas prioridades de las Fuerzas Armadas para 2026: sistemas anti-drones y desarrollo de misiles

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha avanzado este martes algunas de las principales líneas estratégicas que marcarán el rumbo de las Fuerzas Armadas de cara a 2026. Entre ellas, destacan el impulso a los sistemas anti-drones y el desarrollo de nuevas capacidades en misiles, en un contexto internacional cada vez más exigente en materia de seguridad y defensa.

Durante su intervención en la 'II Jornada de Seguridad y Defensa Global: innovación y visión estratégica', organizada por Europa Press, ha subrayado la importancia de adaptar el modelo de defensa español a las amenazas emergentes, poniendo énfasis en el uso creciente de drones en conflictos recientes. En este sentido, Defensa ha considerado prioritario dotarse de herramientas eficaces para detectar, neutralizar y responder a este tipo de amenazas.

Otro de los pilares señalados es el desarrollo y mejora de sistemas de misiles, considerados fundamentales para garantizar la capacidad disuasoria. Defensa busca reforzar tanto la precisión como el alcance de estos sistemas, en línea con las exigencias de los aliados internacionales y los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN y de la UE, que han marcado esta capacidad como un elemento a mejorar por todos sus socios.

Amparo Valcarce ha hecho referencia al mantenimiento de capacidades ya existentes, como la flota de cazas de cazas Eurofighter Typhoon, cuyo sostenimiento resulta clave para la defensa aérea nacional. La inversión en estos sistemas no solo garantiza su operatividad, sino también su adaptación a nuevos entornos tecnológicos y operativos cada vez más complejos.

También puso el foco en la modernización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), apostando por su digitalización como herramienta para mejorar la respuesta ante catástrofes. La integración de nuevas tecnologías permitirá optimizar la coordinación, el análisis de datos y la gestión de recursos en situaciones de emergencia, donde la rapidez y la eficacia son determinantes.

En el plano presupuestario, ha reiterado el compromiso del Gobierno de mantener el 2 por ciento del PIB en gasto en defensa, alcanzado por primera vez en 2025, lo que supone romper con el compromiso alcanzado en la cumbre de la OTAN de Países Bajos de situarse en el 5 por ciento del PIB (3,5% en defensa + 1,5% en seguridad). El incremento presupuestario permitirá sostener los programas en marcha y abordar nuevas inversiones.

No obstante, uno de los mensajes más claros fue el dirigido al programa del vehículo 8x8 Dragón, que acumula retrasos y problemas desde su inicio. Al igual que ha hecho Margarita Robles en las últimas semanas, la número dos de Defensa ha reclamado al consorcio Tess Defence el cumplimiento de los plazos de entrega establecidos –no han cumplido ningún año– para evitar que el proyecto siga lastrando la modernización del Ejército de Tierra.