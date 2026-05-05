La Armada localiza dos torpedos de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo

La Armada española ha localizado dos torpedos de la Segunda Guerra Mundial a gran profundidad en el Mediterráneo durante una operación del cazaminas Tambre (M-33), integrado en una agrupación permanente de la OTAN. El hallazgo se ha producido tras el uso de sistemas de detección submarina y un dron.

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa, el pasado 23 de abril, la operación del barco cazaminas comenzó con la identificación de varios contactos en el fondo marino mediante el sonar del buque, capaz de detectar objetos sumergidos. Tras esta primera localización, el equipo de la embarcación procedió a clasificar los contactos como posibles artefactos explosivos por su forma y posición. Posteriormente, se procedió con la identificación visual mediante el vehículo submarino del buque.

El sistema empleado fue el ROV Pluto Plus, equipado con sonar y cámara, que permitió obtener imágenes nítidas. Gracias a este dispositivo se pudo confirmar que los objetos correspondían a dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial, situados a una profundidad cercana a los 100 metros.

El Estado Mayor de la Defensa ha destacado la complejidad de este tipo de intervenciones. "La operación con el vehículo Pluto, a grandes profundidades, implica una elevada complejidad técnica, lo que requiere una gran precisión en el control del vehículo, así como una destacada preparación y coordinación de la dotación del buque", señala el comunicado.

Este tipo de misiones exige una coordinación avanzada de la dotación y un alto nivel de preparación para operar en condiciones submarinas exigentes. La actuación del Tambre se enmarca en la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas de la OTAN (SNMCMG-2), cuya misión es detectar, localizar, identificar y neutralizar artefactos explosivos en el mar.

Protección del tráfico naval

La guerra de minas constituye un elemento relevante en la seguridad marítima, ya que la presencia o sospecha de estos dispositivos puede afectar al tráfico naval. En ese sentido, los cazaminas desempeñan un papel fundamental para garantizar la navegación.

El Estado Mayor de la Defensa señala que estas capacidades serían aplicables en distintos escenarios marítimos donde existe riesgo de artefactos explosivos. En este tipo de entornos, la localización precisa y la actuación segura sobre posibles minas o torpedos resultan necesarias para mantener abiertas las rutas marítimas. Desde la Armada señalan que "la lucha contra las minas navales es vital para permitir la libre navegación y garantizar el control del mar al resto de la fuerza. Con la participación y la integración del cazaminas Tambre en la Agrupación Permanente de la OTAN, España demuestra su responsabilidad con la seguridad internacional, así como su firme compromiso con sus aliados y otras organizaciones internacionales a las que pertenece". Los cazaminas de la clase Segura, como el Tambre, están diseñados para este tipo de misiones y cuentan con sistemas específicos para operar en entornos con riesgo de minas.