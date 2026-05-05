La princesa Leonor de Borbón vuela por primera vez en un caza F5 y conoce de primera mano el Eurofighter Typhoon
La princesa Leonor de Borbón sigue dando pasos en su formación militar. En los últimos días ha volado en un caza F5 Northrop y ha conocido de primera mano el caza Eurofighter Typhoon.
La Princesa Leonor continúa su periodo de formación militar. En los últimos días ha visita la base de Talavera La Real, en Badajoz, donde se encuentra en Ala 23, que incluye la escuela de Caza y Ataque del Ejército del Aire y el Espacio.
En Talavera La Real se forman los militares que van a pilotar los cazas de primer nivel nivel del Ejército del Aire y el Espacio: Eurofighter Typhoon y F18 Hornet.
La Princesa de Asturias ha tenido la oportunidad de volar por primera vez a bordo de un caza F5 Northrop, el entrenador avanzado del Ejército del Aire y el Espacio.
La Princesa de Asturias realiza algunas de las comprobaciones rutinarias de seguridad antes de subir al caza F5.
Rodaje previo al despegue del vuelo de instrucción en el caza F5 Northrop en la base aérea de Talavera La Real.
La Princesa de Asturias, justo antes de iniciar el vuelo en el caza F5 Northrop.
La Princesa de Asturias en el momento del despegue del caza F5 Northrop.
La Princesa Leonor de Borbón ha montado por primera vez un caza F5 Northrop. Se trata de su primer avión a reacción, pues en la academia ha aprendido con los Pilatus PC-21, que son con motor turbo-hélice.
La Princesa Leonor de Borbón en la cabina del caza F5 Northrop durante el vuelo.
La Princesa de Asturias saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el caza F5.
La Princesa Leonor y sus compañeros también han visitado la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Se trata de la sede del Ala 14 del Ejército del Aire y el Espacio.
El Ala 14 del Ejército del Aire y el Espacio está compuesto por cazas Eurofighter Typhoon. La Princesa y sus compañeros han podido conocer el caza de primera mano, subirse a él y notar el tacto de los mandos de la cabina.
La Princesa Leonor en la cabina de un caza Eurofighter Typhoon en la base de Los Llanos (Albacete)
La Princesa de Asturias y sus compañeros también conocieron de primera mano cómo es el armamento que usan los cazas Eurofighter.
La base de Los Llanos también acoge el Programa de Liderazgo Táctico (TLP) de la OTAN, que proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos de los países aliados.