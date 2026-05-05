Madrid acogerá el próximo encuentro estratégico entre los jefes de 35 marinas europeas

Madrid será el escenario esta semana de una nueva edición del CHENS 2026, una cita que reunirá a 35 máximos responsables navales junto a representantes de países aliados y organizaciones internacionales. El encuentro, impulsado por la Armada Española, se celebra en un momento de creciente protagonismo del ámbito marítimo en la seguridad global.

El foro, conocido como Chiefs of European Navies Meeting, constituye un espacio de alto nivel para el diálogo estratégico entre marinas. En él se comparten análisis, se identifican riesgos comunes y se refuerzan los mecanismos de cooperación. Su importancia ha aumentado en los últimos años a medida que el entorno marítimo se ha convertido en un eje central para la defensa y la economía.

Antonio Piñeiro Sánchez, Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), ha destacado el contexto "de especial significado estratégico" en el que se celebra la reunión. Según ha señalado, los desafíos al orden internacional exigen respuestas coordinadas basadas en la cooperación entre países aliados.

El encuentro contará con la participación de socios iberoamericanos y representantes de organizaciones como la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. La coordinación entre todos ellos se considera clave para garantizar la libertad de navegación, el respeto al derecho internacional y la estabilidad en los mares.

La relevancia del dominio marítimo es cada vez mayor. Más del 80% del comercio mundial depende del transporte por mar, mientras que la práctica totalidad del tráfico global de datos se canaliza a través de cables submarinos. A esto se suma la importancia de los puertos y las infraestructuras críticas para el suministro energético y las cadenas logísticas.

En este contexto, cualquier incidente en el ámbito marítimo tiene un impacto directo en la economía y en la vida cotidiana. Episodios recientes, como los ataques a buques en el mar Rojo o la competencia estratégica en el Ártico, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de estas rutas y la necesidad de reforzar su protección.

Durante las sesiones de trabajo, los participantes analizarán la situación en regiones clave como el Báltico, el Mediterráneo, el Mar Negro o el Indo-Pacífico. El objetivo es compartir información, extraer lecciones y avanzar hacia una visión común sobre el empleo del poder naval en un entorno cada vez más complejo.