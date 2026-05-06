Airbus ultima en Sevilla los tres primeros C295 de vigilancia marítima para el Ejército del Aire

La multinacional europea Airbus ha anunciado que los tres primeros aviones de vigilancia marítima C295 para el Ejército del Aire y del Espacio se encuentran ya listos en su línea de montaje en Sevilla. Las aeronaves han completado las pruebas en tierra y los trabajos de pintura, y están a punto de realizar su primer vuelo de prueba.

Estos aparatos corresponden a la versión MSA (Maritime Surveillance Aircraft), una configuración específica para misiones de vigilancia tanto en el ámbito marítimo como terrestre. Entre sus cometidos destacan el control de fronteras, la lucha contra el contrabando, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, así como el apoyo a operaciones de búsqueda y rescate, conocidas como misiones SAR.

El C295 es una plataforma versátil que permite integrar sensores avanzados, sistemas de comunicaciones y equipos de misión adaptados a distintos escenarios operativos. Su capacidad para operar desde bases con infraestructuras limitadas y su autonomía lo convierten en un recurso especialmente útil para misiones prolongadas de vigilancia.

Estas aeronaves forman parte del programa de modernización de las capacidades aéreas marítimas, que incluye la compra de 16 aeronaves C295, de las que 10 irán destinadas a vigilancia marítima (MSA) y 6 irán destinadas a patrulla marítima (MPA), es decir, destinadas a misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie. El coste total del programa se sitúa en torno a 1.695 millones de euros.

En cuanto a su despliegue operativo, se distribuirán estratégicamente para cubrir el territorio nacional. Los C295 MSA sustituirán a los actuales CN235 en el Ala 48 (Cuatro Vientos/Torrejón, en Madrid), el Ala 49 (Son San Juan, Mallorca) y el Ala 46 (Gando, Gran Canaria), donde ya se espera la llegada de las primeras aeronaves a partir de 2026.

Por su parte, los C295 MPA recuperarán la capacidad de patrulla marítima de largo alcance perdida tras la baja de los P-3 Orion, operando desde el Ala 11 en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). Este programa se complementa con un sistema de entrenamiento que incluye simuladores de última generación para las tripulaciones