El plan de Portugal para jóvenes: formación militar a cambio de 440 euros y carné de conducir gratis

La coalición conservadora que sostiene al Ejecutivo portugués ha puesto sobre la mesa una iniciativa con la que busca estrechar los lazos entre juventud y Fuerzas Armadas. Bajo la denominación ‘Defender Portugal’, el proyecto impulsado por el Partido Socialdemócrata y el Centro Democrático Social plantea un programa de formación militar voluntaria dirigido a jóvenes de entre 18 y 23 años.

Según contempla el ministro de Defensa, Nuno Melo, la propuesta incluye cursos de entre tres y seis semanas que combinarían instrucción teórica y práctica con actividades de servicio comunitario, como la asistencia en situaciones de emergencia. Parte de la formación se desarrollaría en régimen de internado parcial, una fórmula con la que el Ejecutivo pretende intensificar la experiencia sin convertirla en un servicio prolongado.

A cambio de participar, los jóvenes recibirían una compensación económica de 439 euros al finalizar el programa, además de incentivos como la obtención gratuita del carné de conducir o ventajas en futuros procesos de acceso a la carrera militar y a las fuerzas de seguridad.

El documento que recoge la iniciativa —sin carácter vinculante por el momento— fija como objetivo "proporcionar a los jóvenes una formación robusta en liderazgo, disciplina y autonomía, y aproximar a las nuevas generaciones" al ámbito castrense. La propuesta responde también a la preocupación expresada por la cúpula militar lusa en los últimos años, que viene advirtiendo de la necesidad de diversificar los modelos de reclutamiento ante los actuales desafíos de seguridad en Europa.

En paralelo, la coalición sugiere reforzar la educación en defensa introduciendo contenidos específicos en la asignatura de Ciudadanía y Desarrollo en los institutos, elaborados por el Instituto de Defensa Nacional junto a las Fuerzas Armadas.

Los promotores han querido subrayar el carácter voluntario de la medida. "No se trata de militarizar la sociedad, sino, sobre todo, de permitir que los jóvenes de distintas clases sociales puedan servir a su país, porque eligen hacerlo", han señalado diputados de ambas formaciones a medios portugueses.

Debate político

El debate sobre la implicación de los jóvenes en la defensa nacional ha ido ganando peso en Portugal, en línea con lo que ocurre en otros países de la OTAN. Aunque el Gobierno del PSD y CDS-PP no cuenta con mayoría absoluta, ha encontrado respaldo en iniciativas clave en partidos como Chega, especialmente en el ámbito migratorio.

No obstante, la idea de programas de corta duración en las Fuerzas Armadas no es exclusiva del bloque conservador. El Partido Socialista ya había planteado la "creación de proyectos piloto" con carácter voluntario para evaluar su impacto en el atractivo de la carrera militar. Por su parte, Chega ha propuesto ampliar el Día de la Defensa Nacional a una semana completa de actividades orientadas a reforzar el vínculo entre ciudadanía y las Fuerzas Armadas.

La propuesta incluye además el desarrollo de un Plan Nacional de Salud Mental específico para los militares, con medidas de prevención y evaluaciones periódicas. Actualmente, las Fuerzas Armadas portuguesas cuentan con unos 24.500 efectivos.