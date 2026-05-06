Suiza sondea cuatro opciones para su defensa aérea por si anula el contrato con EEUU por las baterías Patriot

Suiza ha iniciado un proceso de consulta internacional para reforzar su defensa aérea de largo alcance, en un momento en el que estudia anular el contrato con Estados Unidos por las baterías Patriot por los graves problemas de entrega. El Gobierno suizo ha contactado con cuatro países distintos para evaluar alternativas que permitan cubrir sus necesidades operativas sin depender exclusivamente del sistema norteamericano.

El origen de esta situación se encuentra en el programa de modernización Air 2030, mediante el cual Berna había acordado la compra de cinco baterías del sistema Patriot. Sin embargo, Washington ha comunicado retrasos de entre cuatro y cinco años en las entregas previstas, además de un incremento significativo de los costes asociados al contrato, lo que ha obligado a replantear la planificación defensiva.

Ante este escenario, Suiza ha decidido abrir el abanico de opciones y ha solicitado información a Francia, Alemania, Israel y Corea del Sur. El objetivo es evaluar sistemas de defensa aérea de largo alcance que puedan complementar o sustituir parcialmente el Patriot, garantizando la protección del espacio aéreo nacional frente a amenazas modernas como misiles balísticos, drones o aeronaves de baja observabilidad.

Entre las opciones europeas destacan el sistema franco-italiano SAMP/T NG y el alemán IRIS-T SLX, ambos diseñados para la defensa antiaérea de medio y largo alcance. Estas soluciones buscan reforzar la autonomía estratégica europea en materia de defensa, ofreciendo capacidades comparables a las del Patriot en determinados escenarios, aunque con diferencias en arquitectura y doctrina operativa.

En el ámbito extraeuropeo, Suiza también ha solicitado información a Israel y Corea del Sur, que cuentan con sistemas avanzados como Arrow-2 o el L-SAM. Estas plataformas están diseñadas específicamente para la interceptación de misiles balísticos y amenazas de alta velocidad, lo que las convierte en alternativas tecnológicamente competitivas dentro del segmento de defensa antiaérea avanzada.

La decisión suiza responde a una creciente preocupación por la fiabilidad de las cadenas de suministro militares internacionales, especialmente en programas altamente complejos como los sistemas antiaéreos de largo alcance. El Gobierno considera prioritario disponer de una arquitectura redundante que evite depender de un único proveedor, especialmente en un contexto geopolítico cada vez más inestable.

Aunque no se ha descartado formalmente el contrato con Estados Unidos, las autoridades suizas han dejado claro que la continuidad del programa Patriot dependerá de la evolución de los plazos y costes. En caso de que no se produzcan mejoras sustanciales, Berna podría optar por una combinación de sistemas alternativos, reforzando así su autonomía defensiva y diversificando sus capacidades estratégicas.