La turca TAI confirma contactos "de Gobierno a Gobierno" con España por el caza Kaan de quinta generación

El consejero delegado de TAI (Turkish Aerospace Industries), Mehmet Demiroğlu, ha confirmado en las últimas horas que se han mantenido contactos "de Gobierno a Gobierno " con España para abordar un posible interés en el caza Kaan de quinta generación que está desarrollando su compañía. Las declaraciones se han producido durante la celebración de SAHA 2026, la feria internacional de defensa que se está celebrando en Estambul.

Demiroğlu ha sostenido que su compañía "tiene un requerimiento para un caza de quinta generación superior" del Ejército del Aire y el Espacio español y que las conversaciones no se limitan únicamente al plano industrial, sino que también afectan a posibles escenarios de cooperación estratégica entre ambos países. Sus palabras suponen la confirmación oficial de unos contactos que hasta ahora sólo habían aparecido filtrados en la prensa turca.

El máximo ejecutivo de TAI ha vinculado además estas conversaciones con el acuerdo ya alcanzado entre Turquía y España para el entrenador avanzado Hürjet. "Después del Hürjet lo siguiente será el Kaan", ha afirmado Demiroğlu, dando a entender que el Gobierno de Ankara considera que la cooperación aeronáutica con España puede ampliarse a proyectos de combate mucho más ambiciosos.

España tiene actualmente un importante problema pendiente con la renovación de parte de su aviación de combate. El Ejército del Aire y del Espacio necesita sustituir progresivamente una parte de sus cazas F-18 Hornet, mientras que la Armada también tendrá que afrontar en los próximos años el relevo de los AV-8B Harrier que operan desde el buque Juan Carlos I. El envejecimiento de ambas flotas obliga a Defensa a tomar decisiones estratégicas.

Una parte de los cazas F18 que se tienen que renovar lo van a hacer a través de los programas Halcón I y Halcón II, que suponen la adquisición de cazas Eurofighter Typhoon de última generación. Pero el Ejército del Aire y el Espacio nunca ha sido partidario de tener un único caza en servicio, por lo que se sigue buscando un segundo tipo de aeronave, si es posible de quinta generación, pues los Eurofighter son de generación 4,5.

Hasta hace pocos meses todo parecía indicar que se optaría por los de quinta generación de la empresa estadounidense Lockheed Martin para resolver estos problemas, como han hecho casi todos los socios de la OTAN y de la Unión Europea. Serían cazas F35A para el Ejército del Aire y F-35B para la Armada –este último avión es el único con despegue y aterrizaje vertical que existe en el mercado–.

Sin embargo, el Gobierno se niega a comprar la familia de cazas F35 por cuestiones políticas. Es por esa negativa por la que se ha abierto el abanico de posibilidades para el Ejército del Aire y el Espacio –la Armada no tiene otras posibilidades más allá de perder el ala embarcada–. El Kaan turco es un caza que todavía se encuentra en desarrollo, no está en servicio ni siquiera en Turquia, y realizó su primer vuelo en el año 2024.