Navantia y Urovesa firman un contrato para la integración de 100 sistemas SERT en vehículos VERT del Ejército de Tierra

Navantia y Urovesa han firmado un contrato para la integración de 100 sistemas SERT en vehículos del programa VERT (Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre) destinados al Ejército de Tierra. El acuerdo da continuidad a la colaboración entre ambas compañías en el desarrollo de capacidades de exploración y vigilancia sobre plataformas tácticas ligeras, reforzando la integración de sistemas avanzados en vehículos militares ya en servicio operativo.

El sistema SERT, desarrollado por Navantia, está compuesto por un pedestal optrónico, sensores de vigilancia y un conjunto de cámaras integradas en un mástil desplegable. Este sistema permite a los vehículos realizar misiones de exploración y reconocimiento terrestre, proporcionando información en tiempo real. Su diseño está orientado a mejorar la capacidad de observación en distintos escenarios tácticos con un nivel elevado de movilidad y discreción operativa.

Los sistemas SERT serán instalados sobre los vehículos VAMTAC ST5 fabricados por Urovesa, que actúan como plataforma base del programa VERT. Esta combinación permite dotar al Ejército de Tierra de vehículos específicos para misiones de exploración y reconocimiento, integrando capacidades de vigilancia avanzada. La configuración del sistema busca optimizar el rendimiento en operaciones de observación prolongada en entornos tácticos exigentes.

El programa VERT tuvo una primera fase iniciada en el año 2014, en la que se entregaron 16 vehículos equipados con el sistema SERT. Según la información del programa, esta fase permitió validar el concepto operativo del sistema en condiciones reales de empleo. Los resultados obtenidos en esa etapa sirvieron de base para el desarrollo posterior de una segunda fase más amplia del proyecto.

La segunda fase del programa VERT contempla la integración de 100 nuevos sistemas SERT en vehículos destinados al Ejército de Tierra. Esta fase supone un incremento significativo respecto a la anterior y amplía la capacidad operativa del sistema dentro de las unidades de reconocimiento. El contrato firmado establece la producción, integración y puesta en servicio progresiva de los nuevos vehículos equipados con estos sistemas.

Las entregas correspondientes a esta segunda fase del programa VERT están previstas entre los años 2026 y 2030. El calendario establecido en el contrato firmado entre Navantia y Urovesa organiza la incorporación progresiva de los vehículos al Ejército de Tierra. De esta forma, el programa avanza en la modernización de las capacidades de exploración y reconocimiento terrestre mediante la incorporación de sistemas SERT en plataforma VAMTAC.