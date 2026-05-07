Polonia quiere alcanzar los 500.000 militares y tener el mayor ejército de Europa para 2030

Polonia ha fijado como objetivo estratégico alcanzar una fuerza militar de alrededor de 500.000 efectivos en los próximos años, con la aspiración de convertirse en el mayor ejército de Europa en 2030. El plan incluye el crecimiento conjunto de militares profesionales, fuerzas territoriales y reservistas, dentro de un proceso de expansión acelerada de sus capacidades defensivas en el contexto de seguridad actual.

El proyecto contempla no solo el incremento de efectivos en servicio activo, sino también la ampliación de la reserva movilizable y de las fuerzas de defensa territorial. Según las líneas generales del plan, el modelo polaco busca combinar un ejército profesional con una estructura de apoyo capaz de activarse rápidamente en caso de crisis o conflicto, reforzando así su capacidad de disuasión frente a amenazas externas.

El anuncio se enmarca en la política de rearme impulsada por el Gobierno de Varsovia tras la invasión rusa de Ucrania, que ha acelerado la modernización de sus fuerzas armadas. Polonia ha incrementado de forma significativa su gasto en defensa y se ha convertido en uno de los países de la OTAN con mayor inversión militar en proporción a su PIB, reforzando su posición dentro del flanco oriental de la Alianza.

El plan incluye una profunda transformación estructural del ejército polaco, que pasa por la ampliación de unidades operativas, la incorporación de nuevo equipamiento militar y el refuerzo de las fuerzas terrestres. El objetivo es disponer de una capacidad de respuesta rápida y sostenida, con unidades preparadas para operar en distintos escenarios de seguridad en el entorno europeo y en la frontera oriental de la OTAN.

En paralelo, Polonia está desarrollando un amplio programa de modernización militar con la adquisición de armamento avanzado a Estados Unidos y Corea del Sur. Entre los sistemas incorporados destacan carros de combate, artillería de largo alcance, sistemas de defensa aérea y cazas de última generación, con el objetivo de reforzar su capacidad de combate convencional y su interoperabilidad con las fuerzas aliadas.

El horizonte temporal del plan sitúa la culminación de este proceso en torno a 2030, fecha en la que Varsovia aspira a consolidar un ejército de gran tamaño y alta capacidad operativa. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de seguridad nacional que busca reforzar el papel de Polonia como principal potencia militar terrestre de Europa dentro del marco de la OTAN.