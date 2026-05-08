Uno de los mayores portaaviones de EEUU cruza el Estrecho de Gibraltar escoltado por la fragata Victoria de la Armada

La fragata F-82 Victoria de la Armada española ha escoltado durante las últimas horas a uno de los mayores portaaviones de Estados Unidos, el CVN-78 USS Gerald R. Ford, durante su tránsito por el Estrecho de Gibraltar. La operación forma parte del control que el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) realiza de las aguas de soberanía nacional y de aquellas que son de interés para nuestro país.

El grupo de combate estadounidense ha transitado el área del Estrecho como parte de su despliegue operativo habitual en la zona de responsabilidad del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM), que suele tener como áreas de actividad principal el Mar Mediterráneo y el Atlántico Oriental. Junto al portaaviones, formando su grupo de combate, estaban también los destructores de escolta como el USS Winston, USS Churchill y el USS Bainbridge.

La fragata Victoria se ha integrado de forma temporal en la escolta del grupo de combate norteamericano, actuando bajo coordinación del Mando de Operaciones (MOPS) a través del Mando Operativo Marítimo (MOM). Fuentes militares ha destacado que este tipo de misiones refuerza la interoperabilidad entre armadas aliadas y la capacidad de la Armada para operar junto a unidades de primer nivel en escenarios reales de navegación compleja OTAN.

La operación se enmarca en la cooperación naval habitual entre España y Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la OTAN, donde la Armada española participa de forma recurrente en escoltas de grupos de combate norteamericanos. Este tipo de misiones permite reforzar la interoperabilidad, el conocimiento del entorno marítimo y la coordinación en escenarios de alta intensidad en el Mediterráneo occidental actualmente en curso OTAN.