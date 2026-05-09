El 8x8 Dragón, el mayor dolor de cabeza de Defensa, será el gran protagonista del Día de las Fuerzas Armadas

La ciudad de Vigo será el escenario el próximo sábado 30 de mayo de una nueva celebración del Día de las Fuerzas Armadas, una jornada que sirve para que la población pueda disfrutar de sus Ejércitos mientras éstos muestran buena parte de sus capacidades militares. La cita volverá a contar con presencia de la Familia Real, así como de algunas de las principales autoridades políticas y militares.

El desfile militar contará este año con la participación de más de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y el Espacio, Guardia Real y Unidad Militar de Emergencias) y la Guardia Civil, además de más de 70 aeronaves (entre cazas -30-, helicópteros -25- y aviones de transporte -16-) y más de 140 vehículos (109 blindados de diversos tipos y 32 motocicletas).

La ubicación elegida dentro de la ciudad será la avenida de Samil, iniciando el desfile en la avenida la Constitución confluencia con la Rúa Arganzada y finalizando en avenida la Constitución confluencia con la Rúa do Rio, según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). El recorrido tendrá una extensión de 1.167 metros y la pasada de la Formación Mirlo será desde el mar a dentro de la ciudad.

La gran novedad de esta edición será la presencia del 8x8 Dragón, uno de los programas de modernización estrella del Ejército de Tierra y también uno de los más problemáticos para el Ministerio de Defensa. Está previsto que participen dos unidades distintas del vehículo, cada una de una variante diferente. Una será de la versión VCI (vehículo de combate de infantería) y otra de la VCZAP (vehículo de combate de zapadores).

Este debut se produce además en un momento donde el Ministerio de Defensa está señalando continuamente a la industria involucrada en su desarrollo –el consorcio Tess Defence, liderado por Indra– por no estar cumpliendo con los plazos de entregas previstos. Hasta en tres ocasiones en las últimas semanas han levantado la voz sobre este tema o bien la ministra, Margarita Robles, o bien la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

La realidad de las cifras lo dice todo. El Ejército de Tierra recibió los primeros demostradores con cuatro años de retraso. Respecto a las unidades en serie, el consorcio fue incapaz de entregar ninguna de las unidades previstas ni en el año 2023 ni en el año 2024. En el año 2025 se entregaron tan sólo 30 de las 70 unidades prometidas. Este año 2026 se han entregado hasta ahora 26 unidades más, elevando la cifra total de blindados entregados hasta los 56, un número que no satisface las exigencias de Defensa.