Francia mueve su portaaviones nuclear al Mar Rojo con vistas a desplegarlo en Ormuz en cualquier momento

Francia ya ha situado a su grupo de combate naval encabezado por el portaaviones nuclear Charles de Gaulle en el Mar Rojo, un movimiento que acerca a París a una eventual operación militar en el estrecho de Ormuz. El despliegue se produce en plena escalada de tensión regional y después de varias advertencias iraníes sobre posibles restricciones al tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

El Estado Mayor francés ha confirmado que el portaaviones ha cruzado el canal de Suez y opera ya entre el Mar Rojo y el golfo de Adén. Aunque el Gobierno de Emmanuel Macron evita hablar de una intervención inminente, sí reconoce que estudia diferentes escenarios para garantizar la libertad de navegación y proteger a los buques comerciales que atraviesan la zona rumbo al Mediterráneo y Europa.

La operación tendría un carácter defensivo y estaría coordinada inicialmente con Reino Unido, aunque varios países europeos y aliados occidentales participan ya en conversaciones preliminares. París insiste en que cualquier despliegue en Ormuz dependerá de la evolución de la crisis y de la situación diplomática con Irán, pero el movimiento del Charles de Gaulle deja claro que Francia quiere estar preparada para reaccionar con rapidez.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del veinte por ciento del tráfico mundial de petróleo y gas licuado, lo que convierte cualquier amenaza sobre la zona en un problema estratégico global. En las últimas semanas, el temor a un cierre parcial del paso marítimo ha disparado la preocupación en las capitales europeas, especialmente por el impacto que tendría sobre los precios energéticos y las cadenas internacionales de suministro.

El grupo aeronaval francés aporta una capacidad militar considerable para una misión de escolta o disuasión. El Charles de Gaulle transporta cazas Rafale Marine, aviones de alerta temprana y está escoltado por buques especializados en defensa antiaérea y antisubmarina. Su presencia en el Mar Rojo permite a Francia proyectar fuerza sobre el golfo Pérsico sin necesidad de introducir todavía el portaaviones en las aguas más sensibles próximas a Irán.