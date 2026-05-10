Irán amenaza a Francia y Reino Unido por el envío de buques al estrecho de Ormuz

La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa aumentando. Irán ha lanzado este domingo una advertencia directa a Francia y Reino Unido después de que ambos países anunciasen el envío de buques militares a la región con el objetivo de reforzar la seguridad marítima en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

Según recoge EFE, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, ha avisado de que Teherán reaccionará de forma "firme e inmediata" ante cualquier presencia militar extranjera que, a su juicio, sirva para respaldar las actuaciones de Estados Unidos en la zona.

"Se advierte que la presencia de buques franceses, británicos o de cualquier otro país para apoyar potencialmente las acciones ilegales y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz se enfrentará a una respuesta firme e inmediata", ha escrito el dirigente iraní en la red social X.

Críticas de Teherán

Las declaraciones llegan después de que París y Londres confirmasen el despliegue de embarcaciones militares en el mar Rojo y el golfo de Adén para preparar una futura cooperación destinada a garantizar la libertad de navegación cerca de Ormuz, enclave estratégico por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Desde Teherán consideran que esa presencia internacional solo contribuirá a incrementar la tensión en la zona. Garibabadi ha criticado la intervención de fuerzas "extrarregionales" y ha sostenido que la seguridad marítima no puede basarse en "exhibiciones de poder militar".

"La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema", ha afirmado.

El viceministro iraní ha defendido además que únicamente la República Islámica tiene legitimidad para garantizar la estabilidad en el estrecho. "Tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos", ha señalado.

El Gobierno iraní insiste en reivindicar su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde los primeros días de la guerra, en medio de un escenario marcado por los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Incidente frente a Doha

En paralelo, este domingo se ha registrado un nuevo incidente marítimo en la región. La agencia británica UKMTO ha informado de que un buque situado a 23 millas náuticas al noreste de Doha comunicó haber sido alcanzado por un "proyectil desconocido".

Más tarde, medios iraníes han apuntado que el carguero navegaba bajo bandera estadounidense, aunque no han trascendido más detalles.