La guerra invisible de Putin que golpea Europa: sabotajes, espías y ataques híbridos contra países de la OTAN

Europa empieza a asumir que la guerra de Ucrania ya no se libra únicamente en el frente de batalla. Lejos de las trincheras, gobiernos y servicios de inteligencia occidentales observan un aumento de sabotajes, ataques cibernéticos e incidentes sospechosos contra infraestructuras estratégicas europeas. Lo que durante meses parecían episodios aislados empieza ahora a dibujar un patrón inquietante: una campaña híbrida destinada a desgastar a los países OTAN.

Las señales se acumulan especialmente en el norte de Europa. Finlandia, Estonia, Polonia o Alemania denuncian interferencias GPS, actividad sospechosa de barcos rusos y daños sobre cables submarinos esenciales para las telecomunicaciones y el suministro energético. Los europeos sospechan que Moscú está poniendo a prueba la capacidad de reacción occidental mediante acciones ambiguas que generan tensión política y económica.

El mar Báltico se ha convertido en otro de los escenarios de esta guerra silenciosa. El think tank británico RUSI ha alertado sobre movimientos de barcos rusos especializados cerca de infraestructuras submarinas críticas. Uno de los nombres que más inquieta a los servicios occidentales es el del buque Yantar, vinculado desde hace años a operaciones de inteligencia naval rusa. De hecho, hace sólo un mes, Reino Unido asegura haber frustrado una operación submarina rusa contra infraestructuras críticas en el Atlántico Norte.

La preocupación no es menor. Más del 95 por ciento del tráfico mundial de comunicaciones financieras e internet depende de cables submarinos. Un ataque coordinado tendría consecuencias inmediatas sobre mercados, redes militares y sistemas de comunicación europeos. Un reportaje del canal estadounidense CBS advertía de que varios gobiernos occidentales consideran ya esos cables un objetivo prioritario para Moscú.

Pero la presión rusa no se limita al mar. Europol y varios servicios de inteligencia europeos han detectado un aumento de sabotajes ejecutados mediante redes criminales y reclutas captados por internet. Según publicó The Guardian, los investigadores europeos creen que Moscú utiliza estructuras opacas para organizar incendios, ataques informáticos y operaciones de desestabilización sin dejar una huella directa que permita atribuirle las acciones.

Ese es precisamente el corazón de la llamada "guerra híbrida": actuar constantemente por debajo del umbral que desencadenaría una respuesta militar convencional. La estrategia combina espionaje, ciberataques, propaganda, presión energética y sabotajes puntuales capaces de generar inseguridad sin provocar una guerra abierta. La Unión Europea teme que este tipo de operaciones aumenten a medida que se prolonga el conflicto ucraniano.

Mientras tanto, Moscú continúa reforzando sus capacidades de inteligencia y guerra cibernética. Investigaciones publicadas por The Guardian revelaron recientemente programas universitarios rusos vinculados al GRU destinados a formar especialistas en hacking y operaciones psicológicas. Occidente teme que Rusia esté trasladando parte del enfrentamiento con Ucrania al interior de las sociedades europeas, buscando aumentar el miedo y erosionar el apoyo político y económico a Kiev.

Europa está descubriendo que la nueva guerra ya no empieza con carros de combate cruzando fronteras. Puede comenzar con un cable cortado bajo el mar, una interferencia sobre un aeropuerto civil o un ciberataque contra una red energética. Los servicios de inteligencia occidentales creen que Rusia está probando los límites de la OTAN y explotando las vulnerabilidades europeas. El gran temor es que esta guerra invisible continúe creciendo hasta convertirse en una crisis imposible de contener.