GDELS-Santa Bárbara Sistemas sella un acuerdo con Bold para implementar sistemas avanzados de energía en sus vehículos

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha firmado un acuerdo estratégico con Bold Technology para desarrollar sistemas avanzados de energía destinados a vehículos militares. La alianza permitirá incorporar nuevas capacidades de electrificación, baterías de alto rendimiento y gestión inteligente de potencia en plataformas terrestres de defensa. El pacto refuerza además la presencia industrial de la compañía en Cataluña y su apuesta por proveedores tecnológicos nacionales.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de soluciones energéticas de nueva generación orientadas a mejorar la autonomía y la eficiencia operativa de los vehículos acorazados. Ambas compañías trabajarán en sistemas capaces de optimizar el consumo energético y aumentar la resiliencia de las plataformas militares en entornos de alta exigencia. La colaboración se enmarca en el proceso de modernización tecnológica impulsado por la industria europea de defensa ante el nuevo escenario geopolítico internacional.

Desde GDELS-Santa Bárbara Sistemas subrayan que esta alianza supone un paso relevante en la evolución de sus capacidades tecnológicas. La compañía pretende avanzar en el uso de tecnologías vinculadas a la electrificación avanzada y la movilidad militar inteligente. El objetivo pasa por integrar soluciones que permitan reducir consumos, mejorar prestaciones y facilitar una gestión más eficiente de la energía en futuros programas de vehículos terrestres para defensa.

Bold Technology, con sede en Montmeló, se ha consolidado en los últimos años como una de las empresas tecnológicas españolas con mayor especialización en plataformas energéticas de alto rendimiento. La compañía desarrolla sistemas integrados que combinan baterías avanzadas, electrónica de potencia y software de gestión energética. Sus tecnologías están dirigidas tanto al ámbito de la defensa como a otros sectores vinculados a la movilidad avanzada y aplicaciones críticas.

El director general de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, ha destacado que el acuerdo refuerza la apuesta industrial y tecnológica de la empresa en España y especialmente en Cataluña. Según ha explicado, la colaboración con Bold permitirá avanzar en capacidades consideradas estratégicas para el futuro de los vehículos militares. Entre ellas citó la eficiencia energética, la electrificación de plataformas y la gestión inteligente de potencia aplicada a sistemas terrestres de defensa.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de Bold, Bernat Carreras, ha asegurado que la alianza representa una oportunidad para acelerar la incorporación de tecnologías energéticas avanzadas en plataformas militares.

La operación se suma además a otros movimientos recientes de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en Cataluña, como el impulso del Centro de Excelencia de Tecnologías Duales junto a Gutmar, con el que busca consolidar un ecosistema industrial ligado al sector defensa.