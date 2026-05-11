La aportación menos conocida de España a la guerra de Ucrania: más de 9.000 militares instruidos para combatir a Rusia

El respaldo europeo a Ucrania frente a la invasión rusa no se limita únicamente al envío de ayuda financiera, armamento o material militar. Desde hace varios, también hay un importante número de programas de formación destinados a preparar a los militares ucranianos que combaten diariamente contra las tropas rusas en el frente. El objetivo es mejorar sus capacidades tácticas, acelerar la adaptación al combate y facilitar el empleo de sistemas occidentales.

España forma parte de la misión europea EUMAM Ucrania, creada para reforzar la preparación militar ucraniana. Entre los participantes hay desde ciudadanos movilizados recientemente, sin experiencia previa en el ámbito castrense, hasta militares profesionales que reciben cursos avanzados y altamente especializados. Los módulo de formación son solicitados por el Gobierno de Kiev en función de las necesidades que ve en sus fuerzas armadas.

La coordinación de toda la actividad formativa en nuestro país recae en el Toledo Training Coordination Centre (TTCC), estructura dependiente del Mando de Operaciones (MPOS) y con sede en la Academia de Infantería de Toledo. No obstante, los distintos cursos se desarrollan en numerosas instalaciones del Ejército de Tierra, la Armada, la Infantería de Marina, el Ejército del Aire y el Espacio y la Guardia Civil distribuidas por todo el país.

Los últimos datos aportados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) indican en los últimos días se han superado los 9.000 militares ucranianos adiestrados en nuestro país desde que los primeros módulos se pusieran en funcionamiento en septiembre de 2022. Durante este tiempo, se han acogido más de 230 módulos de unas 40 especialidades diferentes, todos ellos, como ya se ha explicado, por petición específica de las autoridades ucranianas.

Si al principio de la misión la gran mayoría de los militares ucranianos eran instruidos en el curso de formación básica, el destinado a los que tienen su primer contacto con el mundo castrense, ahora la situación ha cambiado y los cursos que priman son cada vez más técnicos y específicos, dejando los de formación básica en un segundo plano, según han detallado las mismas fuentes del EMAD.

En esta línea, durante el primer tercio del 2026 se han impartido por primera vez los módulos de topografía militar avanzada, policía militar y vehículo acorazado de recuperación, entre otros. También, se ha impartido el segundo curso de mantenimiento e instrucción de tripulación del carro de combate Leopard 2A4. Se da la circunstancia de que la anterior edición de este curso se dio en septiembre de 2022, siendo uno de los primeros del adiestramiento en España.

Los cursos más repetidos se han repetido durante este tiempo, por encima de las diez ediciones, más allá del de formación básica, han sido el de planeamiento militar, el de sistemas defensa aérea (como el misil Hawk), el del vehículo TOA M113 o el de sistemas de gestión de datos geográficos y de georreferenciación.