Un submarino nuclear de EEUU emerge en el el Estrecho: el USS Alaska hace una parada técnica en Gibraltar

El submarino nuclear USS Alaska de la Marina de Estados Unidos ha llegado en las últimas horas a la base naval británica de Gibraltar tras atravesar el Estrecho en superficie y escoltado por varias embarcaciones auxiliares. La maniobra pudo observarse desde distintos puntos del litoral gaditano y del propio Peñón. Las autoridades británicas activaron el habitual dispositivo de seguridad alrededor de la instalación militar durante la entrada del submarino en puerto.

La parada técnica del USS Alaska responde a tareas logísticas y de aprovisionamiento antes de continuar su despliegue operativo. El sumergible está diseñado para operar durante largos periodos sin necesidad de emerger. Destaca por su elevada autonomía, su capacidad de sigilo y su potencial ofensivo. Gracias a su sistema de propulsión nuclear, puede navegar durante meses manteniendo velocidades elevadas y desarrollando operaciones de vigilancia, escolta y disuasión.

El submarino dispone además de avanzados sistemas de detección, comunicaciones y combate capaces de operar en entornos de alta complejidad militar. La Marina estadounidense emplea estas plataformas tanto para misiones de inteligencia como para operaciones tácticas de ataque y protección de grupos navales.

En lo que a las capacidades de ataque se refiere, puede transportar hasta 20 misiles balísticos intercontinentales Trident II D5, cada uno equipado con múltiples cabezas nucleares independientes (MIRV), capaces de atacar varios objetivos distintos desde un solo lanzamiento. Estos misiles tienen un alcance aproximado de 11.000 a 12.000 kilómetros, lo que permite al submarino golpear objetivos prácticamente en cualquier continente sin salir del océano Atlántico o Pacífico.

La base naval británica de Gibraltar está preparada para recibir submarinos de propulsión nuclear y alberga habitualmente escalas técnicas de unidades de la Royal Navy. Durante los últimos años han recalado en el Peñón varios submarinos de la clase Astute, utilizados por Reino Unido en operaciones de vigilancia y despliegue estratégico.

Entre los casos más recientes de llegada de submarinos nucleares a Gibraltar figuran las escalas del HMS Anson en febrero de 2025 y enero de 2026, además de las visitas realizadas por el HMS Astute durante el pasado año. Tampoco es la primera vez que el USS Alaska realiza una parada técnica en el Peñón. Ya realizó otra a finales de junio de 2021.