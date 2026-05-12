Grupo Oesía lanza un nuevo autopiloto diseñado para la producción en masa de drones kamikaze e interceptores

UAV Navigation-Grupo Oesía ha presentado el Vector-300, un nuevo autopiloto desarrollado específicamente para la producción en masa de drones kamikaze y drones interceptores C-UAS. La compañía española ha diseñado este sistema para responder a nuevas necesidades operativas surgidas en el ámbito de los sistemas no tripulados y facilitar la integración rápida de capacidades avanzadas en plataformas aéreas militares de bajo coste y altas prestaciones.
El nuevo VECTOR-300 está orientado a plataformas no tripuladas concebidas para operar como municiones merodeadoras o sistemas interceptores frente a drones hostiles. La empresa destaca que el sistema ha sido diseñado pensando en procesos de fabricación escalables y en la posibilidad de integrarlo rápidamente en distintos tipos de plataformas. El objetivo es facilitar el despliegue masivo de capacidades aéreas no tripuladas adaptadas al combate.
Según ha explicado la compañía, el autopiloto incorpora capacidades avanzadas de guiado, navegación y control. Estas tecnologías están destinadas a mejorar el comportamiento operativo de los sistemas no tripulados en escenarios complejos y entornos exigentes. La compañía considera que el nuevo sistema permitirá aumentar la eficiencia y fiabilidad de plataformas destinadas a misiones ofensivas y tareas de interceptación aérea.
La compañía ha subrayado que Vector-300 ha sido concebido para responder a la creciente demanda de soluciones no tripuladas capaces de producirse rápidamente y a gran escala. El diseño del autopiloto busca reducir dificultades de integración y facilitar su empleo en plataformas de diferentes configuraciones. UAV Navigation considera que esta capacidad resulta especialmente relevante en el contexto operativo actual y en los conflictos recientes.
UAV Navigation forma parte de Grupo Oesía y está especializada desde 2004 en el desarrollo de sistemas de guiado, navegación y control para vehículos aéreos no tripulados. La compañía trabaja en tecnologías destinadas a plataformas UAV utilizadas en distintos tipos de misiones y entornos operativos. Fue, precisamente, la rama de Grupo Oesía que fue amenazada por Rusia por fabricar material para Ucrania.